Israel ataca Beirute em busca de 'número 3' do Hezbollah

TEL AVIV, 23 SET (ANSA) - As Forças de Defesa de Israel (IDF) lançaram um ataque "mirado" em Beirute, capital do Líbano, país onde mais de 270 pessoas já morreram em bombardeios apenas nesta segunda-feira (23).

De acordo com o jornal Haaretz, o alvo seria Ali Karaki, comandante do Hezbollah no sul libanês e número 3 do grupo xiita. Ele foi nomeado para o cargo no sábado passado (21), após a morte do chefe militar Ibrahim Aqil em um ataque de Israel em Beirute.

O premiê israelense, Benjamin Netanyahu, pediu para os libaneses abandonarem zonas de conflito. "Não deixem que o Hezbollah coloque suas vidas e de seus entes queridos em perigo.

Uma vez que terminar nossa operação, vocês poderão voltar sãos e salvos para suas casas", disse.

O primeiro-ministro ainda acusou o grupo xiita de usar os libaneses como "escudos humanos", repetindo a estratégia retórica adotada com o Hamas na Faixa de Gaza. "Eles colocaram mísseis em suas garagens, mísseis que estão voltados para nossas cidades. Para defender nosso povo, devemos eliminar essas armas", salientou. (ANSA).

