Faz bem para digestão e coração: 8 benefícios do queijo cottage à saúde

O cottage é um queijo fresco e leve, que possui um sabor suave. Ele é produzido a partir de leite coagulado e é fonte de proteínas, cálcio, fósforo, magnésio e vitaminas do complexo B. Pouco calórico e com baixo teor de gorduras, é frequentemente usado em diversas receitas, tanto doces quanto salgadas.

A seguir, veja os principais benefícios do queijo cottage para a saúde.

1. Aumenta a saciedade

Com baixo teor de calorias e alto teor de proteínas, o cottage ajuda a aumentar a sensação de saciedade, o que pode reduzir a fome e a necessidade de comer. Portanto, é uma boa opção para quem deseja emagrecer ou manter o peso.

2. É fonte de proteína

O queijo cottage é uma fonte de proteínas completas, fornecendo aminoácidos essenciais que o corpo não pode produzir por conta própria. Isso o torna útil para atletas e pessoas que buscam desenvolver ou manter a massa muscular, já que esses aminoácidos são fundamentais para a recuperação e o crescimento dos músculos.

3. Contribui para a saúde dos ossos

Devido ao seu alto teor de cálcio e fósforo, o queijo cottage pode desempenhar um papel importante na manutenção e no fortalecimento da saúde óssea. O cálcio é um mineral essencial que contribui para a formação e a densidade dos ossos, ajudando a prevenir doenças como a osteoporose.

O fósforo, por sua vez, contribui com a mineralização óssea e trabalha em conjunto com o cálcio para garantir a integridade e a resistência dos ossos.

4. Faz bem para digestão

O cottage contém probióticos naturais, que promovem um equilíbrio saudável da flora intestinal. Esses microrganismos vivos melhoram a saúde digestiva ao facilitar a digestão dos alimentos e ao promover a regularidade intestinal.

Além disso, o queijo cottage é baixo em lactose comparado a outros laticínios, o que pode ser benéfico para pessoas com intolerância à lactose.

5. Contribui com a saúde cardiovascular

Pode beneficiar a saúde cardiovascular por seu baixo teor de gordura saturada, o que evita o aumento do colesterol LDL (considerado "ruim") associado a doenças do coração. Também é uma boa fonte de cálcio e potássio, minerais que ajudam a regular a pressão arterial e promover a saúde cardíaca.

6. Regula os níveis de açúcar no sangue

O queijo cottage tem um baixo índice glicêmico, ou seja, não provoca picos nos níveis de açúcar no sangue. Portanto, é uma boa opção para pessoas com diabetes ou que buscam manter o controle glicêmico.

7. Melhora da função imunológica

Por conter zinco e vitamina A, o consumo regular do cottage ajuda no fortalecimento do sistema imunológico, uma vez que o organismo consegue combater infecções com mais facilidade.

8. Faz bem para a pele

A presença de vitamina A e proteínas no queijo cottage contribui para a saúde da pele, pois mantém a elasticidade e a hidratação, além de promover a reparação celular.

Contraindicações

O queijo cottage é considerado seguro para a maioria das pessoas, mas pode apresentar alguns riscos para indivíduos com intolerância à lactose ou alergia ao leite, que podem sofrer de desconforto digestivo ou reações alérgicas.

Pessoas com problemas renais devem ser cautelosas com a ingestão de sódio, já que algumas versões do queijo cottage podem ser ricas em sal.

Como consumir?

O queijo cottage é um alimento bastante versátil e pode ser incorporado de diversas formas na dieta. A recomendação é consumir de 100 a 150 gramas por dia. Veja abaixo algumas formas de consumi-lo:

Em saladas, acompanhando frutas ou vegetais.

Como recheio de sanduíches, lasanhas e torradas.

Em smoothies ou misturado com mel ou ervas.

Pode ser consumido puro ou como ingrediente em receitas, como panquecas, pães e patês.

Fonte: Débora Palos, nutricionista do Hospital Nove de Julho.