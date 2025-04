Direito de residência 'à venda' para super ricos: Trump oficializa 'golden card' de US$ 5 milhões

Agora é oficial. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apresentou na quinta-feira (3) o "gold card", um visto "dourado" permanente para o país, inspirado no modelo do green card, que será vendido por US$ 5 milhões de dólares ? com o rosto dele estampado.

"Por US$ 5 milhões, ele pode ser seu", disse Trump a jornalistas a bordo do avião presidencial Air Force One.

"Sou o primeiro comprador", acrescentou o bilionário republicano, afirmando que o "Gold Card Trump" estará disponível dentro de duas semanas.

Já existe um programa semelhante, o EB-5, que concede residência permanente a estrangeiros que fazem investimentos significativos nos Estados Unidos.

Mas, segundo a administração Trump ? que fez do combate à imigração irregular uma de suas principais bandeiras ?, o programa atual é vulnerável a fraudes e precisa ser substituído pelo novo documento.

"Pessoas ricas virão para este país comprando esse cartão. Serão bem-sucedidas, gastarão muito dinheiro, pagarão muitos impostos e empregarão muita gente", explicou o presidente norte-americano em fevereiro.

Na ocasião, ele afirmou que a venda desses cartões poderia render ao país cerca de um milhão de unidades comercializadas ? ou até mais.

Diferença com o Green Card

Ao contrário do Green Card, que pode ser obtido por diversos caminhos, como laços familiares ou trabalho, o Gold Card será destinado especificamente a indivíduos dispostos a investir grandes quantias de dinheiro em setores estratégicos.

Quem se qualificar para o Gold Card poderia viver e trabalhar nos Estados Unidos de maneira semelhante ao status de residente permanente, sem a necessidade de se submeter a certos tipos de vistos mais tradicionais. A proposta inicial também sugeria que o Gold Card poderia fornecer uma via para a cidadania, embora o processo exato de naturalização não fosse especificado.

(Com AFP)