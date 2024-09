Como lembrar o que se leu? 7 truques certeiros para melhorar a memória

A leitura é uma excelente maneira de aprender, mas lembrar do que lemos pode ser desafiador. A boa notícia é que algumas técnicas podem ajudar a melhorar a memorização. Aqui estão sete dicas da California Coast University para aprimorar sua retenção de leitura:

1.Entenda o contexto: antes de ler, conheça o autor, o período em que o livro foi escrito e o ambiente cultural e político da época. Isso enriquece a compreensão e facilita a memorização.

2. Saiba o que quer: ler com um objetivo específico ajuda a focar no que você quer aprender. Relacione o conteúdo com sua vida para aumentar a retenção.

3. Não deixe de anotar: tome notas durante e após a leitura. Destaque partes importantes e resuma as principais ideias. Isso ajuda o cérebro a continuar processando as informações, reforçando a memorização.

4. Reflita a respeito: após ler, dedique um tempo para pensar a respeito. Conecte os principais pontos identificados com suas experiências ou conhecimentos prévios. Isso ajuda a consolidar as informações no cérebro.

5. Use impressão, associação e repetição: associe as informações a algo já sabido e repita os conceitos-chave várias vezes. A combinação dessas três técnicas reforça as memórias e fixa o aprendizado.

6. Crie imagens mentais: imagine cenários, gráficos ou situações relacionadas ao conteúdo. Reúna informações semelhantes em blocos visuais para facilitar a recuperação dessas imagens depois.

7. Treine à medida que lê: fragmente a leitura em trechos menores e reescreva-os com outras palavras, mantendo o seu sentido original. Essa estratégia reforça o que foi absorvido e estabelece relação com as informações prévias.

O que é interessante é que alguns tipos de memória, como a do vocabulário (de longo prazo), por exemplo, permanecem preservadas até uma idade avançada. Por isso muitos idosos são bons em fazer palavras cruzadas. Lucas Porcello Schilling, neurologista e pesquisador do Instituto do Cérebro do Rio Grande do Sul.

Como manter a memória afiada

Cuide do seu estilo de vida , buscando ter uma alimentação saudável, fazendo exercícios físicos diários e dormindo um sono reparador. Um estudo de pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro detectou que a irisina, hormônio liberado durante o esforço físico, pode até reverter a perda da memória causada por Alzheimer - o que reforça a importância da atividade física.

Não deixe de treinar. Aproveite mesmo pequenas oportunidades (montar a lista do supermercado ou ligar para pessoas conhecidas sem recorrer à agenda do celular) para exercitar a memória. Leitura e estudo também são muito positivos. Aprenda um idioma ou alguma coisa nova, faça cursos de disciplinas e atividades apenas porque se interessa pelo assunto.

Mantenha atividades sociais saudáveis. Estar junto com amigos e pessoas queridas, e trabalhar para não perder esse tipo de vínculo ao longo da vida, é importante para manter a saúde mental e a memória.

Ajude seu cérebro para que ele ajude você. Agenda, calendário, despertador e notificações, sejam as ferramentas do celular ou objetos físicos, são aliados da memória porque facilitam o acesso a informações sem tanto esforço.

Cuide da saúde mental. Estar em estado permanente de alerta e expectativa reduz sua capacidade de entrar em amplo contato com novas informações. Colocar atenção plena nas atividades que realiza ajuda a se lembrar das coisas porque lembre-se: memória depende de atenção.

