Alcaraz se aproxima do 2º lugar de Zverev no ranking da ATP; Sinner segue liderando

A hierarquia do tênis mundial masculino se manteve inalterada nas primeiras posições, segundo o ranking divulgado pela ATP nesta segunda-feira (23), após uma semana dedicada à Laver Cup.

O italiano Janik Sinner continua ocupando confortavelmente o primeiro lugar, à frente do alemão Alexander Zverev e do espanhol Carlos Alcaraz, com o sérvio Novak Djokovic na quarta posição.

Alcaraz se aproximou da segunda colocação, num ranking mundial que não sofreu alterações significativas.

Zverev não perdeu a posição, mas perdeu 200 pontos por não ter conseguido defender o título conquistado no torneio de Chengdu porque estava em Berlim disputando a Laver Cup, conquistada no domingo pelo Time Europa ao superar a equipe do resto do mundo.

A única mudança no Top 20 foi a troca de posições entre os americanos Frances Tiafoe e Sebastian Korda, que caiu para 16º sendo ultrapassado pelo compatriota.

Entre os brasileiros, o cearense Thiago Monteiro subiu uma posição e está em 75º enquanto o paranaense Thiago Seyboth Wild subiu nove e é agora o 87º.

--- Ranking da ATP desta segunda-feira, 23 de setembro:

1. Jannik Sinner (ITA) 11.180 pontos

2. Alexander Zverev (ALE) 6.875

3. Carlos Alcaraz (ESP) 6.690

4. Novak Djokovic (SRB) 5.560

5. Daniil Medvedev (RUS) 5.475

6. Andrey Rublev (RUS) 4.645

7. Taylor Fritz (EUA) 4.060

8. Hubert Hurkacz (POL) 4.060

9. Casper Ruud (NOR) 4.010

10. Grigor Dimitrov (BUL) 3.920

11. Alex De Miñaur (AUS) 3.655

12. Stefanos Tsitsipas (GRE) 3.390

13. Tommy Paul (EUA) 3.005

14. Holger Rune (DIN) 2.780

15. Frances Tiafoe (EUA) 2.560 (+1)

16. Sebastian Korda (EUA) 2.520 (-1)

17. Ben Shelton (EUA) 2.490

18. Ugo Humbert (FRA) 2.370

19. Lorenzo Musetti (ITA) 2.355

20. Jack Draper (GBR) 2.315

