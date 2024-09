Curte 'Friends'? Veja hospedagens temáticas para comemorar 30 anos da série

A série "Friends" completa hoje (22) 30 anos desde o seu lançamento e — mesmo com o último episódio exibido há mais de 20 anos —, ainda conquista fãs ao redor do mundo. Para celebrar o aniversário da sitcom, o Guia de Compras UOL encontrou seis hospedagens temáticas bem avaliadas no Airbnb (nota média acima de 4,5) e com disponibilidade de reserva para este ano.

As acomodações são inspiradas principalmente no apartamento da personagem Monica Geller (Courteney Cox) que, na ficção, é situado em Nova York. Ponto de encontro dos seis amigos na série, o apê tem decoração colorida e aconchegante, com a famosa moldura amarela na porta de entrada e paredes roxas na sala.

Nos espaços que listamos, os fãs de "Friends" podem relembrar momentos divertidos do programa, tirar selfies nos cenários e se sentir dentro do set da série. As acomodações também podem ser atrativas para quem não conhece bem o programa, mas se interessa por hospedagens fora do comum. Veja adiante os detalhes das hospedagens e os preços cobrados — os valores foram checados em 19/09/2024 e podem variar.

São Paulo (SP)

Flat em São Paulo inspirado em "Friends" Imagem: Reprodução/ Airbnb

Os fãs de "Friends" que querem visitar São Paulo podem alugar esse imóvel localizado a um quarteirão da Avenida Paulista, onde está localizado o MASP (Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand). Com um quarto, uma cama queen, um sofá-bicama e um banheiro, o flat acomoda até quatro adultos. O espaço reproduz os tijolinhos e armários azuis da cozinha apartamento de Monica, além de contar com móveis em madeira e tapete na sala.

Reservar por R$ 149 a noite

Nota no Airbnb: 4,78

Palavra do hóspede: "Os anfitriões são muito educados, dão todas as instruções, pedem feedback. A acomodação é como nas fotos. Tem até aparelho de DVD e a série completa para você assistir. Sente-se a imersão no ambiente. Ponto alto por ser hotel com segurança na entrada 24 horas e, com cinco minutos de caminhada, você está na Av. Paulista e no metrô. Dá para usar o maleiro antes e depois, o que é bem útil. Tem todos os utensílios necessários. A cafeteira é bem prática, dá para preparar refeições. Recomendo fortemente" (Gustavo, julho de 2024).

Porto Alegre (RS)

Detalhes de apartamento em Porto Alegre relembram momentos marcantes de "Friends" Imagem: Reprodução/ Airbnb

Na capital gaúcha, o espaço apelidado de "Apê da Monica" tem dois quartos, inspirados nos de Monica e de Rachel Green (Jennifer Aniston), além de banheiro com chuveiro e banheira. Além da sala com paredes roxas, a hospedagem abriga itens que rememoram cenas marcantes da série, como o pinguim Hugsy de Joey Tribianni (Matt Le Blanc), o peru de ação de graças que Monica colocou na cabeça e uma fotografia do casamento de Chandler Bing (Matthew Perry) e Monica.

Reservar por R$ 620 a noite

Nota no Airbnb: 4,99

Palavra do hóspede: "Para os fãs da série, vos digo, meus queridos: sensacional! Riqueza de detalhes que colocam a gente no sofá da Monica mesmo! Na cozinha, no banheiro, no quarto, a mesma coisa. Parece que a qualquer momento um deles vai voltar da rua e vamos começar a bater um papo. Amei! Saímos com o coração apertado por ter terminado nossa viagem a Friends, mas felizes por termos tido uma experiência única" (Michelly, agosto de 2024).

Curitiba (PR)

Studio em Curitiba lembra cafeteria Central Perk e apartamento de Monica Imagem: Divulgação

Localizado no centro de Curitiba, esse estúdio temático de "Friends" fica a 30 metros do Paço da Liberdade e recebe até quatro hóspedes. Entre os detalhes inspirados no apartamento de Monica, estão a parede de tijolinhos na cozinha e a porta roxa com moldura amarela. As fotos da acomodação ainda mostram que a cozinha tem utensílios com estampas que lembram a série. Na parede acima do sofá, está pendurado o símbolo da cafeteria Central Perk, outro famoso local de encontro dos personagens da sitcom.

Reservar por R$ 131 a noite

Nota no Airbnb: 4,94

Palavra do hóspede: "Apartamento excelente, com todo o conforto e bem localizado. Recomendo para casal que queira aproveitar Curitiba" (Daniela, junho de 2024).

São Roque (SP)

Apartamento em São Roque (SP) tem elementos que relembram a sitcom" Friends" Imagem: Divulgação

Situado a 3,5 km da Rota do Vinho, na cidade de São Roque (SP), este apartamento possui dois quartos e duas camas — recebendo até quatro hóspedes. Um dos itens que chamam atenção no espaço temático é o letreiro luminoso do Central Perk. A decoração se completa com paredes roxas na sala, moldura amarela na porta de entrada e um quadro colorido no quarto igualzinho ao de Monica.

Reserve por R$ 330 a noite

Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "O apartamento é incrível! Tudo muito limpo, organizado e de ótima qualidade. A decoração então, não tem o que falar, tudo perfeito. Queremos voltar e recomendamos com certeza!" (Letícia, setembro de 2024).

Fora do Brasil

Para quem está planejando uma viagem para o exterior, localizamos duas opções de acomodação temática de "Friends": uma em Portugal e outra no México.

Lisboa (Portugal)

Paredes coloridas e quadro do Central Perk decoram apartamento temático em Lisboa Imagem: Reprodução/ Aibnb

No bairro de Arroios, em Lisboa, esse apartamento hospeda até seis pessoas e conta com três quartos (quatro camas). A sala exibe uma decoração bem colorida, assim como no cantinho de Monica. Os móveis de madeira e o tapete complementam o ar vintage da série lançada nos anos 90. Já o Central Perk é lembrado em um pôster emoldurado na parede.

Reserve por R$ 1.145 a noite

Nota no Airbnb: 4,55

Palavra do hóspede: "Tivemos uma ótima estadia no apartamento. Tudo era limpo e confortável e a área é muito agradável. A chave da porta da frente era complicada de usar, mas esse era o único incômodo" (Lela, julho de 2024)

Monterrey (México)

Fotografia dos seis amigos da série em apartamento localizado em Monterrey Imagem: Reprodução/ Airbnb

Na cidade de Monterrey, no México, esse apartamento tem dois quartos, duas camas e recebe até quatro hóspedes. Para começar, um grande quadro na sala exibe a foto dos seis amigos da série juntos. A decoração ainda inclui fotografias dos personagens penduradas na geladeira e do casamento de Phoebe Buffay (Lisa Kudrow) e Mike Hannigan (Paul Rudd) em um porta-retrato.

Reserve por R$ 454 a noite

Nota no Airbnb: 4,86

Palavra do hóspede: "Anfitrião muito simpático, sempre atencioso. Voltaria para a experiência. Se você gosta de "Friends", vai adorar muito os detalhes!" (Luisa Fernanda, agosto de 2024).

