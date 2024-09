Coreia do Norte vence Japão (1-0) e é tricampeã do Mundial Feminino Sub-20

A Coreia do Norte derrotou o Japão por 1 a 0 neste domingo (22) em Bogotá, na Colômbia, e se sagrou campeã do Mundial Feminino Sub-20 de 2024, conquistando o título mundial pela terceira vez.

A seleção 'chollima' (cavalo com asas, em português) venceu com um gol da artilheira Choe Il-Son aos 15 minutos de jogo, disputado no estádio El Campín.

A Coreia do Norte já havia conquistado o título do Mundial Feminino Sub-20 nas edições da Rússia de 2006 e da Papua Nova Guiné de 2016.

Apesar do bom desempenho, a seleção japonesa teve que se contentar com o segundo lugar como já havia acontecido na edição da Costa Rica em 2022, em que perdeu por 3 a 1 para a Espanha na final.

A deste domingo foi a segunda final do torneio entre seleções asiáticas depois da disputada em 2006, na qual a Coreia do Norte venceu a China por 5 a 0.

No sábado, também em El Campín, os Estados Unidos, tricampeões mundiais da categoria (em 2002, 2008 e 2012), venceram a partida valendo o terceiro lugar: 2 a 1 contra a Holanda na prorrogação.

A próxima edição do Mundial Feminino Sub-20 será na Polônia, em 2026.

