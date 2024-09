Toffoli tem alta de hospital em Brasília após ser internado com pneumonia

O ministro Dias Toffoli, do STF (Supremo Tribunal Federal), teve alta nesta sexta-feira (20) e deixou o hospital DFStar, em Brasília, onde estava internado desde segunda-feira para tratar de um quadro de pneumonia por hipersensibilidade.

O que aconteceu

Ministro foi internado em meio a onda de incêndios na capital federal no começo da semana. Ele apresentou melhoras em seu quadro e foi liberado para ir para a casa nesta sexta para terminar o tratamento. No hospital, ele foi atendido pela equipe da médica Ludhmila Hajjar.

A pneumonia por hipersensibilidade é um tipo de inflamação no pulmão causada pela inalação de substâncias. A expectativa é que o ministro fique 14 dias afastado para se recuperar, conforme recomendação médica.

Brasília sofreu com incêndios nesta semana. Em meio a uma seca histórica, a capital federal passou esta semana sob a fumaça e a fuligem do incêndio que atinge o Parque Nacional de Brasília e que começou no domingo (15). Em algumas regiões da cidade, o céu ficou escuro e com muita fuligem, o que levou o governo do Distrito Federal a suspender aulas em 25 escolas. O incêndio no Parque Nacional foi controlado somente na noite de quarta e, desde então, o ar da capital vem melhorando.