STOXX 600 cai um dia após alta impulsionada pelo Fed

Por Shubham Batra e Shashwat Chauhan

(Reuters) - As ações europeias caíram nesta sexta-feira, depois de uma alta na sessão anterior estimulada pelo corte de 0,50 ponto percentual da taxa de juros do Federal Reserve, com a farmacêutica Novo Nordisk em queda firme devido a dados decepcionantes sobre pílulas para obesidade.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em queda de 1,42%, a 514,26 pontos, embora tenha marcado a segunda semana consecutiva de ganhos.

Todos os principais mercados acionários europeus tiveram perdas acentuadas, exceto a Espanha, que fechou em queda de 0,2%.

A Novo Nordisk caiu 5,4% depois que resultados de um teste de Fase 2ª da pílula experimental para obesidade monlunabant da farmacêutica dinamarquesa ficaram abaixo das expectativas do mercado.

O setor de saúde mais amplo caiu 1,9%.

O setor de automóveis liderou as quedas entre os principais do STOXX 600, caindo 3,6%, prejudicado por um recuo de 6,8% na Mercedes-Benz, que cortou sua meta de margem de lucro para o ano inteiro pela segunda vez em menos de dois meses.

Outros rivais do setor, como Volkswagen e Forvia, caíram 3,4% e 8%, respectivamente.

O setor de tecnologia caiu 2,7%, conforme ações da fabricante holandesa de equipamentos de chips de computador ASML perderam 4,2% depois que o Morgan Stanley rebaixou sua recomendação para "equal-weight".

As ações globais subiram acentuadamente na quinta-feira depois que o Fed deu início, na quarta, a uma série prevista de cortes na taxa de juros com uma redução de 0,50 ponto percentual, maior do que o habitual.

"O mercado espera novas reduções de valor semelhante antes do final do ano e, na ausência de uma desaceleração econômica, o cenário é de um final de ano positivo", disse Richard Hunter, chefe de mercados da Interactive Investor.

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 1,19%, a 8.229,99 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 1,49%, a 18.720,01 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 perdeu 1,51%, a 7.500,26 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve desvalorização de 0,83%, a 33.762,25 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou baixa de 0,21%, a 11.753,30 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizou-se 0,06%, a 6.716,23 pontos.