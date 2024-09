Qualcomm abordou Intel sobre aquisição nos últimos dias, segundo WSJ

(Reuters) - A Qualcomm fez uma abordagem de aquisição da fabricante de chips Intel nos últimos dias, noticiou o Wall Street Journal nesta sexta-feira, citando fontes familiarizadas com o assunto.

As ações da Intel fecharam em alta de 3,3%, enquanto as da Qualcomm caíram 2,9%. A Qualcomm, com uma capitalização de mercado de 188 bilhões de dólares, vale cerca de duas vezes mais que a Intel.

Uma aquisição colocaria a Qualcomm, conhecida por seus chips de telefone celular, no comando de um negócio histórico do Vale do Silício que criou as entranhas do computador pessoal moderno, mas tem lutado para fazer a mudança para chips que suportem inteligência artificial (IA).

Neste mês, a Reuters informou que a Qualcomm explorou a possibilidade de adquirir partes do setor de design da Intel e que sua unidade de design de computadores pessoais era de particular interesse.

A Intel vem tentando dar uma guinada em seus negócios, concentrando-se em processadores de IA e criando um setor de fabricação de chips por contrato, conhecido como fundição.

A Intel se recusou a comentar, enquanto a Qualcomm não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Reuters.

Um acordo entre a Qualcomm e a Intel está longe de ser certo, disse a reportagem do WSJ, acrescentando que, mesmo que a Intel seja receptiva a uma oferta da Qualcomm, um acordo desse porte atrairia um escrutínio antitruste.

Para concretizar a negociação, a Qualcomm pode pretender vender ativos ou partes da Intel a outros compradores, segundo a reportagem.

Analistas e investidores disseram que a Intel provavelmente seria removida do índice Dow Jones.

(Por Harshita Mary Varghese e Juveria Tabassum)