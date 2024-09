Febre no TikTok, 'Infelizmente Sua' tem tudo para fazer sucesso na sua casa

Se você gosta de comédias românticas, daquelas que têm o formato tradicional que faziam sucesso na década de 1990 e no começo dos anos 2000, amará os livros da Tessa Bailey. Engraçada, ela mistura os amores 'água com açúcar' com uma dose divertida de comédia.

A autora estourou depois de um de seus livros viralizar no TikTok.

'Aconteceu Naquele Verão' se tornou popular na rede e mudou minha vida para sempre. Não acreditava que meu livro tinha alcançado tantas pessoas de uma vez só, e que pareciam ser novas no universo do romance. Foi uma honra ser o ponto de entrada do gênero para tanta gente.

Tessa Bailey em entrevista para o UOL.

E, apesar de surpresa e grata pelo sucesso, ela admite que a visibilidade aumenta a pressão. "Todos comparam as novas histórias àquelas que são suas preferidas. Estou sempre tentando alcançar um padrão que não posso controlar. Mas não mudei a maneira como trabalho. Continuo escrevendo sobre o que me inspira, me faz rir e me excita", diz Tessa.

Conheça a história de 'Infelizmente Sua'

Fracasso é algo que Natalie e August têm em comum. Ela, que trabalhava em uma firma de investimento em Nova York, se viu obrigada a voltar para casa de seus pais no Vale de Napa, depois de cometer um erro e fazer sua empresa perder bilhões de dólares. Ele, um ex-soldado, gastou todo dinheiro que tinha tentando tornar o sonho de um amigo de ter uma vinícula rentável realidade.

'Infelizmente Sua', Tessa Bailey Imagem: Rafaela Polo/UOL

Eles se odeiam - ou pelo menos fingem não se tolerar - e precisam de dinheiro para começar uma nova vida. A herança de Natalie pode ser a solução, mas ela só conseguirá acessá-la se estiver casada e com um emprego fixo. Regras do pai machista e patriarcal que abandonou sua família nos EUA e voltou para a Itália.

A solução está ali, na ponta dos dedos desse casal que, enquanto discutem, prefeririam estar se beijando: forjar um casamento e acessar o dinheiro. O problema é que a linha entre o ódio e o amor é muito tênue e a encenação pode se tornar realidade.

O que eu achei?

Eu adoro a Tessa e a autora não está errada em dizer que estamos sempre comparando seus novos livros com nossos preferidos. O meu, por exemplo, não lançou em português ainda e se chama "My Killer Vacation" ("Minhas férias de Matar", na tradução simples). Só que isso não quer dizer que não goste das novas histórias.

Eu me divirto muito com a Natalie. Gosto que ela seja uma personagem forte que prefere fazer tudo, tentar tudo, menos dar o braço a torcer. Sabe a cena em que vai pedir dinheiro emprestado para a mãe? Consegui sentir a sensação, acho que me identifico com a sua forma determinada. Mas confesso que meu coração foi derretendo aos pouquinhos pelo August também.

A lição que fica da história é muito simples: sejam sinceros com seus sentimentos. Vocês podem se surpreender.

