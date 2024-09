'Não tento agradar a todos': Flávia Alessandra cita vantagens da maturidade

Com todas as mudanças que o corpo começa a passar após os 45 anos, não é nada incomum encontrar relatos sobre os perrengues do envelhecimento. Mas há muitas coisas boas que nem sempre são faladas.

Aos 50 anos, a atriz Flávia Alessandra acredita que a maturidade traz pontos positivos. Ela, por exemplo, se considera mais autoconfiante hoje e menos preocupada com a opinião de outras pessoas. Isso não significa, no entanto, que não tenha adotado cuidados especiais com o corpo e a mente ao chegar na maturidade.

Estes e outros assuntos, a atriz vai abordar no VivaBem no Seu Tempo*, que será realizado no dia 28 de setembro, em São Paulo. Flávia vai apresentar o evento e conversará sobre saúde e bem-estar após os 45 anos com Cláudia Raia, Jarbas Homem de Mello, Luciana Mello, Carmo Dalla Vecchia e Cláudia Ohana. Além de acompanhar os bate-papos, o público poderá fazer gratuitamente aula de ioga, teste de força, avaliação da gordura corporal, massagem e muito mais. Confira a programação completa do evento e use o cupom VivaBem_Publico para retirar aqui seu ingresso (vagas limitadas).

Imagem: Reprodução do Instagram

Em conversa com VivaBem, Flávia Alessandra afirmou que mantém uma alimentação balanceada, faz exercícios regularmente, medita e se preocupa com a saúde mental, mas não se prende mais tanto às cobranças que a sociedade costuma fazer às pessoas que estão na maturidade.

A seguir, ela conta algumas coisas boas que essa fase da vida trouxe.

Autoconfiança e autoconhecimento

"Com o tempo, aprendi a confiar mais em mim mesma, nas minhas decisões e na minha capacidade de lidar com os desafios da vida. Conhecer minhas forças e limitações me dá uma sensação de liberdade. Sei o que me faz feliz, o que me move e o que preciso para manter meu equilíbrio", afirma a atriz, que junto com Otaviano Costa faz a série de comédia do UOL "Lia & Léo".

Valorizar o tempo e priorizar o que realmente importa

"Seja com minha família, seja com amigos, seja no trabalho, hoje eu prezo pela qualidade dos momentos, não pela quantidade", diz ela.

Imagem: Reprodução do Instagram

Menos preocupações com a opinião alheia

Com a idade, Flávia Alessandra conta que aprendeu a se libertar da necessidade de agradar a todos. "É impossível e desgastante", diz. "Hoje, foco mais no que faz sentido para mim."

Sabedoria emocional

A atriz lembra da injusta pressão imposta pela sociedade às mulheres. "Ainda me atravessam, claro, mas, sinceramente, não mais como antes."

Envelhecer é natural, faz parte da vida, e tentar lutar contra isso é cansativo e, muitas vezes, cruel Flávia Alessandra

Segundo ela, nessa fase da vida, passamos a lidar melhor com as emoções. "Hoje eu entendo que essas cobranças são externas e não podem definir a minha autoestima. Tento viver de forma leve, sem me deixar abater por expectativas irreais. Isso trouxe uma paz interior que eu não tinha antes."

