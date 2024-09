Vereadora de João Pessoa é presa por suspeita de aliciamento eleitoral

Do UOL, em São Paulo

Uma vereadora de João Pessoa foi presa em operação da Polícia Federal nesta quinta-feira (19).

O que aconteceu

Raíssa Lacerda (PSB) é suspeita de "aliciamento eleitoral". Segundo a investigação, ela faria parte de um grupo que usava de meios ilegais e violentos para obrigar as pessoas de bairros diferentes da capital a votarem nela.

Além de Raíssa, outras três mulheres foram presas. Elas são: Pollyanna Monteiro Dantas dos Santos, Taciana Batista do Nascimento e Kaline Neres do Nascimento Rodrigues.

Uma das presas teria ligação com facção do Alto do Mateus, na zona oeste de João Pessoa. Segundo a polícia, Kaline Neres seria a responsável por coagir moradores da área a votar na vereadora.

As outras duas mulheres atuariam a favor da candidata no bairro São José. Uma ONG do bairro foi alvo de mandados de busca e apreensão nesta manhã. Ao todo, sete mandados de busca foram emitidos.

Esta é a segunda fase da operação Território Livre. A primeira, deflagrada em 10 de setembro, já tinha como foco a vereadora, que foi alvo de mandados de busca e apreensão.

Vereadora negou acusações. Em publicação nas redes sociais após a primeira fase da operação, Raíssa falou que as mulheres apontadas como articuladoras do esquema pela Justiça não são apoiadoras dela e disse que não pôde transitar livremente em uma das comunidades apontadas durante a campanha porque era "proibido".

"Verdade virá a tona", diz equipe da vereadora. Em nota publicada nas redes sociais, a assessoria de Raíssa afirmou que ela não tem qualquer ligação com as pessoas investigadas.

O UOL entrou em contato com o advogado que representa a vereadora e aguarda retorno sobre o assunto. O espaço será atualizado tão logo haja posicionamento. O UOL busca a defesa das outras três mulheres presas.