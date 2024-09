Umidificador chega a faltar nas lojas, e varejo corre para repor estoque

O pior período de seca dos últimos 70 anos fez disparar a busca por umidificadores de ar. Redes de farmácia e grandes varejistas informaram que estão repondo produtos para poder atender à alta demanda dos clientes. Além disso, também cresceu a procura por ventilador, climatizador e ar-condicionado.

O que está acontecendo

País enfrenta onda de calor e baixa umidade. Segundo o Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais), 58% de todo o território nacional está passando pela pior seca em sete décadas. São Paulo chegou a registrar a pior qualidade do ar do mundo entre as grandes cidades durante quatro dias consecutivos.

Com isso, a busca por produtos que melhorem a sensação de bem-estar aumenta, como é o caso dos umidificadores.

Houve falta pontual de produtos. Segundo a RD Saúde, os estoques de umidificadores baixaram bastante e houve falta pontual do produto em algumas regiões, principalmente no Centro-Oeste.

Magazine Luiza afirma que está repondo estoques, depois que muitos clientes interessados ficaram sem o produto. Por isso, a empresa ressaltou, em nota, que já começou a reposição dos estoques para atender os clientes com diversas opções.

Produtos importados atrasam a reposição para o abastecimento. Segundo a RDSaúde, os umidificadores são, em sua maioria, importados, o que dificulta o tempo de abastecimento em caso de alta demanda repentina.

Demanda repentina não estava prevista. Segundo Eduardo Terra, presidente da SBVC (Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo), "Estamos passando por uma situação que são os picos sazonais não previstos. É diferente de quando temos uma sazonalidade prevista, como verão, inverno ou datas comemorativas, quando o varejista consegue se organizar e se programar para o pico de vendas."

Parte das empresas não se preparou. "Neste caso, a chave da questão é antecipar a demanda quando o cenário começa a se formar, neste caso, quando vimos que haveria um período de seca com grande intensidade e gravidade. Mas teve varejista que esperou a cena se formar inteira e a demanda ficar crítica para então repor os produtos, e não conseguiu se abastecer."

Buscas dispararam

No site Buscapé, as buscas por climatizadores e umidificadores aumentaram 552%. Esse dado se refere à comparação com o mesmo período do mês anterior. O site oferece o serviço de comparação de preços para facilitar a escolha do consumidor.

Houve aumento de 665% nas vendas de umidificadores da rede de farmácias RDSaúde, união da Drogasil e Raia. A alta procura foi registrada nos primeiros dez dias de setembro na comparação com o mesmo período do ano passado. As vendas no Magalu cresceram 300%. Essa demanda também teve pico nos primeiros 10 dias de setembro.

Ar-condicionado e ventiladores também estão na mira dos consumidores, com alta de 200% nas vendas. Isso aconteceu tanto no Magazine Luiza quanto nas Casas Bahia, nos dez primeiros dias de setembro em comparação ao mesmo período de agosto. Nas Casas Bahia, se comparado ao mesmo período do ano passado, o crescimento é de 5% em climatizadores e 25% em ventiladores.

Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste lideram a procura pelo produto no Magalu. Essas regiões têm os piores registros de falta de chuva e acúmulo de fumaça no ar por causa das queimadas.