Landim: Marçal caçoa de direito de resposta em nova tática nas redes

O candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) mudou de estratégia nas redes sociais e pretende utilizar seus seguidores para caçoar do direito de resposta em vez de diminuir o engajamento desses posts, diz a colunista Raquel Landim ao UOL News desta quinta (19).

Em vídeo publicado nas redes sociais, o candidato reclamou que está com "um monte de advogado 'brabo'", mas não ganha direito de resposta. Depois, ele incitou seus seguidores a engajarem em posts de direitos de resposta, mas com comentários negativos.

Essa tática do Pablo Marçal me parece um pouco estranha, porque ele está pedindo aos seus seguidores que caçoem do direito de resposta e que aumentem o engajamento do direito de resposta. E aí é esquisito porque é diferente do que ele vinha adotando até agora, que era afogar esse direito de resposta no meio de outras postagens e esse direito de resposta ter muito menos amplitude do que o ataque.

E aí ele dá um outro recado também. Ele diz: 'eu vou para cima, eu vou seguir atacando todos eles. Então eu vou sofrer mais direitos de resposta e quero que vocês me ajudem'.

O que ele deixa claro é que ele vai aumentar o ritmo dos ataques, porque percebeu que não funcionou no caso da 'cadeirada' se fazer de vítima.

Para Landim, a pesquisa Quaest publicada na quarta (19) que mostra queda de três pontos percentuais de Marçal confirma os efeitos eleitorais negativos da "cadeirada" para o ex-coach.

A expectativa que se tinha, que foi se confirmando na Quaest era essa, de uma queda do Pablo Marçal. Ali é uma queda ainda marginal, tá dentro da margem de erro, não é uma queda tão expressiva, por conta dessa imagem que acaba passando - apesar de ter algum ferimento, machucou o dedo, teve ferimento no tórax, na costela - mas essa imagem do fujão, não encarou a briga, e essa simpatia que as pessoas sentem pelo Datena, de que ele foi provocado e reagiu

É um pouco isso, esse caldo machista em que a sociedade é criada, e que o Datena aparece como vítima das provocações do Pablo Marçal, embora ele tenha sido o autor da violência.

