Ibovespa descola de NY e fecha em queda; Brava despenca

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou com um declínio discreto nesta quinta-feira, descolado de Wall Street, com Brava Energia despencando cerca de 9% após estimar o retorno da produção do campo de Papa Terra para o começo de dezembro, enquanto Vale avançou mais de 1%, sendo um contrapeso relevante.

Investidores continuaram repercutindo eventos da véspera, quando o Federal Reserve cortou os juros nos Estados Unidos pela primeira vez em mais de quatro anos, em 0,5 ponto percentual, e o Banco Central elevou a Selic para 10,75% ao ano.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa caiu 0,34%, a 133.294,89 pontos, após avançar a 134.758,76 pontos na máxima e ceder a 133.174,91 pontos na mínima do dia, com as operações também afetadas negativamente pela alta na curva de juros doméstica.

O volume financeiro somava 20,11 bilhões de reais antes dos ajustes finais.

(Por Paula Arend Laier)