Ações da China se recuperam após alívio com Fed elevar expectativas de afrouxamento

Por Summer Zhen e Samuel Shen

HONG KONG (Reuters) - As ações da China se recuperaram de perdas iniciais nesta quinta-feira, lideradas por ganhos em incorporadoras imobiliárias e bens de consumo, já que o início dos cortes de juros nos Estados Unidos aumentou as expectativas de

No fechamento, o índice de Xangai teve alta de 0,69%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,79%.

O índice Hang Seng, de Hong Kong, que é mais sensível às condições monetárias externas, subiu 2%, atingindo um pico de dois meses

Na quarta-feira, o banco central dos EUA deu início a uma série esperada de cortes na taxa de juros com uma redução de 0,5 ponto percentual, maior do que o normal.

Os investidores se animaram, já que o corte nos EUA oferece a Pequim mais espaço para afrouxar as condições monetárias e outras políticas, com menos risco de aumentar a pressão sobre o iuan.

A expectativa geral é de que a China reduza suas principais taxas de política monetária e de empréstimo na sexta-feira, segundo uma pesquisa da Reuters.

Embora os cortes nos juros pelo Fed sejam, em geral, positivos para os ativos dos mercados emergentes, Yan Wang, estrategista-chefe de mercados emergentes e da China da Alpine Macro, disse que as políticas macroeconômicas domésticas e as perspectivas de crescimento da China são muito mais críticas do que as ações do Fed.

Shen Zhengyang, consultor de investimentos da Northeast Securities, afirmou que a sustentabilidade da recuperação do mercado depende da força das medidas de flexibilização da China.

"Se a China reduzir as taxas de empréstimo de referência, reduzir as taxas de hipoteca para empréstimos existentes, reduzir o compulsório e emitir mais títulos para ajudar a economia, o mercado de ações poderá ter um salto de 5% a 10%", disse Shen.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 2,13%, a 37.155 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 2,00%, a 18.013 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,69%, a 2.736 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,79%, a 3.196 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 0,21%, a 2.580 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 1,68%, a 22.042 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 1,13%, a 3.633 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,61%, a 8.191 pontos.