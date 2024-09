Superintendência do Cade aprova consolidação do controle da Vibra na Comerc

Brasília, 18 - A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a consolidação de controle da Vibra Energia na Comerc Energia. O despacho foi publicado no Diário Oficial da União (DOU).De acordo com o processo, a Vibra já detinha 48,7% do capital da Comerc, e agora adquire outros 50% detidos pelos Fundos Perfin, Cristopher e demais acionistas minoritários pessoas físicas. Com isso, "a Vibra passará a deter, individualmente, 98,7% do capital social total e votante da Comerc, tornando-se, portanto, sua controladora unitária".