Macaco recém-nascido é resgatado das cinzas de queimada no Pantanal

Um filhote de macaco-prego foi resgatado após ser encontrado em meio às cinzas de uma área afetada por incêndios florestais no Pantanal.

Filhote ainda estava ligado ao cordão umbilical quando foi visto nas proximidades da reserva ecológica Salobra, em Miranda (MS). Ele foi encontrado por equipes do Grupo de Resgate Técnico Animal Cerrado Pantanal, que monitoravam áreas afetadas pelo fogo na região na sexta-feira (13).

Macaco estava "separado de sua mãe e desorientado", informou o Ibama. Em nota, o órgão disse que o animal foi levado ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres de Campo Grande para recuperar a saúde e devolvê-lo à natureza posteriormente.

Internação em hospital. O macaco, que recebeu o nome "Fênix" em referência à ave mitológica que renasce das cinzas, foi levado para o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul e encaminhado ao Hospital Ayty, em Campo Grande. Ele seguia internado nesta quarta-feira (18).

Tratamento recebido pelo macaco é semelhante ao de um bebê humano. Segundo o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, o filhote recebe alimentação com mamadeira a cada duas horas, é mantido em um local com aquecimento constante e recebe estímulos para defecar e urinar.

Os órgãos ambientais não informaram se encontraram a mãe do filhote. Também não há, até o momento, previsão para que ele deixe o hospital.

Outros animais vítimas das queimadas no Pantanal foram para o mesmo hospital de Campo Grande. Uma onça estava com as patas queimadas, enquanto a outra tinha queimaduras de terceiro grau, não resistiu e morreu.