Deixe seu gatinho mais feliz e ativo com estes brinquedos na hora de comer

Quem tem gatos sabe que os bichanos são superexigentes com tudo —e isso inclui a comida. E, diferente do que muitos ainda pensam, deixar a comida à disposição deles não é a melhor opção.

Atualmente, a orientação é dar um pouco de trabalho para o gato comer e fornecer pequenas refeições várias vezes ao dia , afirma Andrea Bassi Ferreira, médica veterinária especialista no atendimento de felinos, de São Paulo.

Isso porque, na natureza, os felinos passariam o dia inteiro caçando para fazer as tais refeições (pequenas) e, portanto, se exercitando. "Hoje, o mais comum é que ele tenha comida à disposição e durma muito, contribuindo para o ganho de peso e ainda para problemas de saúde mental", afirma a veterinária.

Felizmente, o mercado de produtos pets já oferece diversos produtos para estimular o animal a procurar a comida. Dá para fazer de duas formas: comprar potes com texturas ou labirintos para que o gatinho "procure" o alimento; e brincar com o animal com varetas e outros apetrechos que estimulem o comportamento de caça para só então oferecer a refeição, como se fosse "o prêmio" após a perseguição realizada.

Com base nisso, o Guia de Compras UOL elaborou uma seleção de brinquedos e comedouros para você testar em casa com seu gatinho. Confira a seguir:

Atenção às quantidades

Ao dividir a ração do gato em várias refeições por dia, a quantidade de alimento deve ser dosada de acordo com o peso e a necessidade energética de cada animal. "Idealmente, isso é calculado pelo veterinário, mas pode ser visto também na embalagem das rações", ensina Andrea Bassi Ferreira.

E lembre-se: gatos são animais que gostam de previsibilidade. Ao mudar algum hábito, dê tempo para eles se adaptarem à nova rotina e começarem a curtir as novas atividades.

