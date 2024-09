Ações de tecnologia derrubam S&P 500 e Nasdaq antes de reunião do Fed

(Reuters) - Ações de tecnologia pesavam sobre o S&P 500 e o Nasdaq nesta segunda-feira, com a cautela prevalecendo em Wall Street antes da decisão de política monetária do Federal Reserve na quarta-feira, em que a maioria dos operadores prevê um corte grande na taxa de juros.

As ações de chips recuavam, com a Nvidia, caindo 1,4%, a Broadcom com queda de 2,2% e a Qualcomm perdendo 0,5%.

Outras ações de megacaps também caíam. A Amazon.com perdia 0,9% e a Tesla recuava 1,6%. A Apple tinha queda de 2,6% depois que um analista da TF International Securities disse que a demanda por seu recém-lançado iPhone 16 foi menor do que o esperado.

Os mercados estão em alta desde o início deste ano, com base nas expectativas de que o banco central dos Estados Unidos dará início ao seu ciclo de afrouxamento monetário em breve.

O S&P 500 e o Nasdaq registraram seus maiores saltos semanais em cerca de 11 meses na sexta-feira, embora os analistas tenham atribuído o otimismo aos sinais de uma economia robusta e não às expectativas de corte nos juros.

Após uma série de dados econômicos mistos nas últimas semanas e comentários de uma ex-autoridade do Fed, investidores estão divididos em suas apostas sobre a decisão que o Fed tomará na reunião de 17 e 18 de setembro.

As chances de um corte de 50 pontos-base estão em 61%, contra 30% há uma semana, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME, que mostrou uma probabilidade de 39% de uma redução de 25 pontos.

"Investidores influentes têm falado sobre a necessidade de um corte de 50 pontos-base e estamos vendo um aumento nas conversas sobre os riscos de recessão. Como resultado, há apostas de que teremos algo diferente do corte de 25 pontos-base", disse Sam Stovall, estrategista-chefe de investimentos da CFRA Research.

"Seria bom para o Fed dar a entender que está à frente da curva."

O Dow Jones subia 0,47%, a 41.590,13 pontos. O S&P 500 tinha queda de 0,07%, a 5.622,10 pontos, enquanto o Nasdaq Composite recuava 0,68%, a 17.564,34 pontos.

Sete dos 11 setores do S&P 500 tinham ganhos, embora as ações de tecnologia caíssem 1,2%, enquanto os bancos subiam 0,70%.

