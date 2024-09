Chevrolet Blazer elétrica tem pré-venda iniciada e conta com benefícios

A General Motors informou que a nova Chevrolet Blazer elétrica terá sua pré-venda iniciada na próxima terça-feira, dia 17 de setembro, através da internet - com membros do Clube MyEV tendo a oportunidade de fazer a compra com um dia de antecedência. Suas entregas iniciarão em outubro.

O que aconteceu

A nova Chevrolet Blazer EV entrou na pré-venda, de acordo com a General Motors. A partir desta terça o modelo já pode ser adquirido pelo site da montadora, com membros do Clube MyEV podendo fazer a compra com antecedência.

Quem adquirir o modelo na pré-venda terá benefícios como escolha entre dois carregadores rápidos residenciais (7 kWh e 22 kWh), um ano de crédito para recarga pública na rede EZVolt de até 1.200 kWh, agendamento antecipado em até 24 horas para recarga nos aparelhos da EZVolt via aplicativo da Chevrolet, quatro anos de serviços OnStar, 20 GB de Wi-Fi nativo no carro entre outras coisas.

O SUV elétrico também é ofertado por meio de assinatura exclusiva para pessoa jurídica, com planos de 12, 24 e 36 meses, pela GM Fleet, marcando a estreia do serviço em abrangência nacional.

A Chevrolet Blazer EV chega pela configuração mais potente e completa disponível hoje globalmente, com acabamento RS, tração traseira, 347 cv de potência, 44,9 kgfm de torque e bateria de 102 kWh.

O SUV ainda oferece autonomia de 481 km no ciclo do Inmetro, enquanto vai de 0 a 100 km/h em 5,8 segundos.

O painel é totalmente digital e configurável, composto por duas telas, uma de 11 e outra de 17,7 polegadas. A maior pertence ao multimídia, que conta com o sistema Google built-in nativo. Ele une o Google Assistant, o Google Maps e o Google Play junto ao OnStar, o Wi-Fi e o myChevrolet app.

