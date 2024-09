Cadeirada leva Datena ao assunto mais comentado do país e rende memes

A cadeirada de José Luiz Datena (PSDB) em Pablo Marçal (PRTB) levou o nome do apresentador a ser um dos tópicos mais comentados no Brasil neste domingo (15) no ranking do Google (Googletrends). Após a agressão física, o apresentador foi expulso do debate. O tema rendeu também uma série de memes nas redes com o ataque ao influenciador.

O que aconteceu

Nas redes, as duas cadeiras arremessadas em Pablo Marçal viraram motivo de piada. "PCC - Primeiro Coach Cadeirado", se tornou um viral no WhatsApp.

"Datena para prefeito, esse prova que faz". Momentos antes de ser agredido, Marçal disse que Datena "não é homem" para tal. A fala foi replicada na internet por páginas que fazem oposição ao candidato do PRTB, em apoio ao candidato tucano.

A cadeirada foi uma reação de Datena, após duas agressões verbais de Marçal. O empresário insinuou que o candidato tucano era estuprador durante o debate, fazendo menção a uma acusação de assédio sexual da qual Datena foi alvo anos atrás. Segundo a assessoria de Datena, as provocações culminaram na agressão física. Datena afirmou não se arrepender da agressão.

Memes se tornaram virais após agressão de José Luiz Datena, contra Pablo Marçal Imagem: Reprodução/Redes Sociais

Marçal tomou "cadeirada de idoso" Imagem: Reprodução/Redes Sociais

Datena viralizou em piadas na internet após agressão Imagem: Reprodução/Redes Sociais

Cadeirada em Marçal repercutiu nas redes sociais Imagem: Reprodução/Redes Sociais

O tradicional "jogo do banquinho" do Raul Gil também virou meme após a cadeirada de Datena em Marçal Imagem: Reprodução/Redes Sociais

Cadeira se tornou "ponto fraco" de Marçal nos memes que viralizaram Imagem: Reprodução/Redes Sociais

Memes com cadeiras viralizaram nas plataformas, após Marçal ser agredido por Datena Imagem: Reprodução/Redes Sociais

Leão Serva, apresentador da TV Cultura, é comparado a soldado em guerra após debate Imagem: Reprodução/Redes Sociais

*Participaram desta cobertura Ana Paula Bimbati, Bruno Luiz, Caíque Alencar, Fabíola Perez, Laila Nery, Caio Santana, Saulo Pereira Guimarães e Wanderley Preite Sobrinho.