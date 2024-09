A IA da Apple vai mudar o iPhone, mas não se anime (ainda)

O iPhone 16 faz parte da primeira geração de celulares da marca projetada para rodar a Apple Intelligence (AI), pacote de recursos com inteligência artificial da empresa.

Contudo, esse avanço tecnológico ainda não deve ser o grande motivo para convencer o brasileiro a investir nos celulares, que têm a pré-venda marcada para 24 de setembro, com preços que variam de R$ 7.799 a R$ 15.499.

IA da Apple não fala português

A IA generativa (capaz de criar coisas bem resumidamente) não tem uma data oficial para funcionar em português. A atualização no idioma aqui no Brasil acontecerá "em breve", segundo a empresa afirmou ao UOL.

Por enquanto, a Apple Intelligence será liberada somente em inglês dos Estados Unidos, a partir do mês que vem. E é importante esclarecer que os novos recursos serão liberados aos poucos. Mesmo fora do Brasil, a IA da empresa não chegará em outubro com todas as funcionalidades já demonstradas até o momento. O processo será gradativo.

Dito isso, vamos ao que de fato chegará aos consumidores por aqui após análise das configurações técnicas dos quatro telefones.

Botões para controlar a câmera e mais

Rumores sobre a criação de um iPhone sem botões físicos em sua estrutura já circularam por aí. Mas não foi dessa vez. No lugar de tirá-los, a Apple acrescentou mais dois, sendo um deles exclusivo para fotos e vídeos.

Começando pelo Camera Control (controle de câmera, na tradução direta), trata-se de um sensor com resposta tátil localizado na lateral direita do celular.

Ao tocá-lo uma vez, o aplicativo de câmera se abre.

Se você apertar mais uma vez, o telefone tira uma foto.

Caso segure por alguns segundos, uma gravação é iniciada.

É possivel ainda deslizar o dedo para cima e para baixo (ou para frente e para trás, com o telefone na vertical) para controlar o zoom, profundidade de campo, entre outros.

"O Camera Control será atualizado com um obturador de dois estágios para travar automaticamente o foco e a exposição em um objeto com uma pressão leve, permitindo que os usuários reenquadrem a foto sem perder o foco", afirmou a empresa em seu material de divulgação.

Em alguns meses, esse mesmo sensor se tornará uma porta de entrada para novos recursos da Apple Intelligence. A empresa exibiu durante o seu evento algumas funcionalidades dentro do que chama de Visual Intelligence (inteligência visual) como:

Ter informações sobre um objeto após apontar o iPhone 16 para ele a partir do Camera Control.

Reconhecer uma informação escrita, pesquisar por resultados correspondentes e exibí-los na tela do celular.

A Siri vai interagir com base no contexto pessoal que ela reconhecer do usuário, além de conseguir visualizar o que está escrito em uma imagem.

O segundo é o chamado de Botão de Ação, que fica no topo da lateral esquerda. Ele pode ser personalizado para: abrir a lanterna, ativar o modo silencioso, traduzir textos, abrir calendário, entre outros.

É o mesmo visto pela primeira vez no lançamento do iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. Neste ano, todos os modelos da linha iPhone 16 têm o botão de ação.

Foco em quem produz vídeos

iPhone 16 e iPhone 16 Plus. Voltam a ter um agrupamento das câmeras no formato vertical - desde 2020 a Apple usava os sensores na diagonal. O novo design foi criado para permitir a captura de vídeos espaciais, mais imersivos e compatíveis com a visualização de imagens nos óculos de realidade mista Apple Vision Pro.

O conjunto duplo se divide em:

"Fusion" de 48 MP, abertura f/1.6 - com zoom de até 2 vezes.

Ultra-angular: 12 MP, abertura f/2.2 - permite também o modo macro (registro de objetos bem perto da lente, como detalhes de uma flor, texturas de um tapete).

iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max. Seguem com três lentes na parte de trás. O diferencial é que agora os dois conseguem alcance de zoom óptico (que usa apenas o sensor do celular) de 5x — no ano passado apenas o modelo iPhone 15 Pro Max é que oferecia essa possibilidade.

É um ponto interessante para quem prefere um celular menor, mas não abre mão de versatilidade de lentes na hora das fotos. Outra novidade em comparação com as gerações anteriores é que os dois capturam fotos no modo macro com 48 megapixels de resolução. Isso deve resultar numa riqueza de detalhes ainda maior:

"Fusion": 48 MP, abertura f/1.78

Ultra-angular: 48 MP, abertura f/2.2

Teleobjetiva: 12 MP, abertura f/2.8

Para vídeos, eles permitem gravação 4K120 fps (quadros por segundo) em Dolby Vision. Com a "combinação de maior resolução e taxa de quadros já disponível no iPhone", segundo a Apple.

Os dois celulares contam ainda com quatro microfones ao longo da estrutura dos aparelhos. A ideia é que eles possibilitem a gravação de áudios mais imersivos e personalizados conforme a necessidade (como uma gravação com som de estúdio ou de cinema).

Vão durar mais tempo longe da tomada

Ao menos essa é a promessa da Apple, uma vez que eles unem processadores mais avançados e baterias maiores.

iPhone 16: até 22 horas de reprodução de vídeo.

iPhone 16 Plus: até 27 horas nesse mesmo teste.

iPhone 16 Pro: até 27 horas.

iPhone 16 Pro Max: até 33 horas.

Tamanhos diferentes de telas

Atenderá a necessidades e gostos variados. Quem gosta de telas menores, deve optar pelo iPhone 16. O oposto será melhor investir no 16 Pro Max.

iPhone 16: 6,1 polegadas; taxa de atualização de 60 Hz (resumidamente: a velocidade com que a tela se ajusta na transição de imagens. Quanto maior esse número, melhor tecnicamente).

iPhone 16 Plus: 6,7 polegadas; taxa de atualização de 60 Hz.

iPhone 16 Pro: 6,3 polegadas; taxa de atualização de até 120 Hz.

iPhone 16 Pro Max: 6,9 polegadas; taxa de atualização de até 120 Hz.

Processadores com foco em IA

Neste ano, todos possuem processadores novos, desenvolvidos para rodar com maior fluidez e velocidade diferentes rotinas de inteligência artificial. E isso não se resume apenas a Apple Intelligence.

Já há alguns anos o processamento de imagens de fotos e vídeos, por exemplo, utilizam IA para melhorar contraste, nitidez e imagens em ambientes com pouca iluminação.

iPhone 16 e iPhone 16 Plus. Usa o chip A18, que promete ser 30% mais rápido do que o processador utilizado na linha iPhone 15 (o A16), do ano passado.

Usa o chip A18, que promete ser 30% mais rápido do que o processador utilizado na linha iPhone 15 (o A16), do ano passado. iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max. A18 Pro está 20% mais rápido em desempenho do que o A17, presente no iPhone 15 Pro.

Cores mais vivas

Os modelos iPhone 16 e 16 Plus estão com versões com cores mais intensas: rosa, verde-acinzentado e uma chamada ultramarino (meio azul, meio roxo), além de branco e preto.

Os 16 Pro e 16 Pro Max seguem com acabamento em titânio, com versões: preto, branco, natural e deserto (a nova cor).

Alinhe a expectativa com a IA

Por mais que a Apple Intelligence não tenha uma data no Brasil, é válido destacar algumas das ações que a empresa promete.

Algo positivo é que os recursos desse pacote serão liberados ao mesmo tempo nos quatro celulares, do iPhone 16 mais simples (e menos caro) ao mais avançado.

Da geração anterior, somente as versões 15 Pro e 15 Pro Max é que rodarão essas novas funcionalidades. Conheça algumas:

Resumo de texto. Conseguirá resumir algo escrito na tela do dispositivo (pode ser um email ou uma mensagem, por exemplo).

Revisor de texto. A Apple Intelligence pode sugerir correções gramaticais e sugerir frases adaptadas a diferentes tons (como mais formal, menos formal).

A colunista de tecnologia do Joanna Stern, do Wall Street Journal, experimentou a IA da Apple no aplicativo Notas durante demonstração após o evento da empresa.

"Consegui resumir um documento longo em um parágrafo. Também escrevi uma carta rápida para minha mãe e usei as ferramentas de escrita para ajudar a tornar as notas mais 'profissionais'", descreveu.

Reescrita de texto. A partir de um conteúdo já existente, a IA irá destacar os pontos que considerar mais importantes, podendo até criar listas e tabelas, demonstrou Umar Shakir, em seu texto para o site especializado em tecnologia The Verge.

Edição/geração de imagens. Selecionar objetos ou pessoas numa foto e apagar da cena (coisas que celulares mais avançados da Samsung fazem); criação de emojis a partir de palavras-chave.

Stern também testou a função Clean UP para remover pessoas e objetos de uma foto: "consegui remover uma mulher parada ao meu lado com bastante sucesso."

Siri mais esperta. A assistente de voz estará mais sensível ao contexto e hábitos do usuário. Com isso, deve executar comandos em texto ou voz com respostas mais naturais e precisas. Além disso, será possível digitar perguntas no lugar de apenas falar em voz alta para que ela responda.

E qual é o melhor de todos?

Pelas especificações técnicas e preços de lançamento, os modelos iPhone 16 e 16 Plus parecem ter o melhor custo-benefício a princípio. Eles têm lá algumas restrições técnicas comparadas aos irmãos, mas nada (ao menos por enquanto) que pareça fazer tanta diferença assim para a maioria dos consumidores.

Contudo, será preciso aguardar os testes para ver se essa percepção se confirma na prática.

iPhones em oferta

Enquanto a linha 16 não chega por aqui, confira modelos em promoção:

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.