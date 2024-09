Missão da SpaceX retorna à Terra após 1ª viagem espacial privada da história

A tripulação da missão Polaris Dawn, da SpaceX retornou à Terra neste domingo (15), após realizar esta semana a primeira viagem espacial privada da história. A nave Dragon pousou na costa da Flórida, nos Estados Unidos, às 3h37, horário local, segundo imagens de um vídeo da SpaceX transmitido ao vivo.

Uma equipe foi enviada em embarcações para recuperar a cápsula Crew Dragon e os quatro tripulantes, após a descida, que foi desacelerada por paraquedas. Imagem: Reprodução/The Launch Pad/YouTube

Todos os principais objetivos da missão, que marca um novo marco na exploração espacial comercial, foram cumpridos. Ela foi realizada sob o impulso e com o apoio do bilionário americano Jared Isaacman, chefe da financeira Shift4. Também a bordo, estavam dois engenheiros da SpaceX, Sarah Gillis e Anna Menon, e um ex-membro da Força Aérea Americana, Scott Poteet.

Após um breve exame médico, a sorridente Anna Menon foi a primeira pessoa da tripulação a sair. Um helicóptero deveria transportá-los para terra firme.

Como foi a missão

Todos decolaram na terça-feira (10) da Flórida e, no primeiro dia, suas espaçonaves se aventuraram até 1.400 quilômetros de altitude, mais do que qualquer tripulação desde as missões lunares Apollo, há mais de meio século. Sarah Gillis e Anna Menon se tornaram as duas mulheres que viajaram mais longe da Terra.

Depois, na quinta-feira (12), aconteceu o evento: a primeira caminhada espacial realizada por civis, uma operação arriscada até agora reservada a astronautas profissionais. Jared Isaacman e Sarah Gillis aventuraram-se cada um por cerca de dez minutos fora da nave, que estava então a uma altitude de 700 quilômetros, ainda muito mais alta que a Estação Espacial Internacional (ISS).

A cápsula Crew Dragon da missão Polaris Dawn, da SpaceX, retornou à Terra após cinco dias em órbita, aterrissando na costa da Flórida às 3h37. Imagem: Reprodução/The Launch Pad/YouTube

"Em casa temos muito trabalho, mas, vista daqui, a Terra realmente parece um mundo perfeito", disse o bilionário de 41 anos, diante de vistas impressionantes do planeta azul transmitidas ao vivo.

O bilionário e Sarah realizaram movimentos para testar seus trajes branco e cinza - o primeiro da SpaceX destinado a caminhadas espaciais. O desenvolvimento e teste destes trajes, que a empresa espera um dia produzir aos "milhões" para colonizar Marte, foi um dos grandes objetivos da viagem.

'Passos gigantes', segundo diretor da Nasa

Bill Nelson, diretor-geral da Nasa, a agência espacial americana, parabenizou a SpaceX na quinta-feira, dizendo que o evento representou "um passo gigante para a indústria espacial comercial". A tripulação, que treinou por mais de dois anos para esta missão, também testou a comunicação a laser entre a espaçonave e os satélites Starlink da SpaceX, que fornecem internet a partir do espaço.

Também foram realizados cerca de 30 experimentos científicos, principalmente com o objetivo de estudar o impacto das viagens espaciais no corpo humano. Esta é a segunda vez que Jared Isaacman voa a bordo de uma missão orbital da SpaceX, depois de uma primeira menos ambiciosa que fretou em 2021.

O empresário defende a necessidade de investimento privado para acelerar os desenvolvimentos tecnológicos necessários ao objetivo que partilha com a SpaceX: tornar a humanidade uma espécie multiplanetária.

Polaris Dawn inaugura o programa Polaris, anunciado há dois anos e meio. Este programa deve consistir em três missões no total. Depois de um segundo semelhante ao que está terminando, o terceiro deverá ser o primeiro voo tripulado do megafoguete Starship da SpaceX, atualmente em desenvolvimento e destinado a viagens à Lua e a Marte.

Com informações da AFP