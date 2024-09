Haiti confirma 24 mortos em explosão de caminhão de combustível

Por Harold Isaac e Steven Aristil

PORTO PRÍNCIPE (Reuters) - A explosão de um caminhão de combustível em uma rua na península ao sul do Haiti no sábado matou 24 pessoas e deixou metade dos 40 feridos com queimaduras de terceiro grau, disse o governo do país.

O primeiro-ministro haitiano, Garry Conille, visitou a área, próxima da cidade costeira de Miragoane, no departamento de Nippes, e disse que algumas das vítimas com ferimentos mais sérios foram levadas de helicóptero para receber atendimento especializado.

Ambulâncias também foram enviadas o mais rapidamente possível para atender os outros feridos com queimaduras sérias e para aliviar os hospitais locais superlotados.

"É uma cena terrível que enfrentamos. Diversas dezenas de vítimas, feridos, queimaduras severas”, disse Conille em um vídeo distribuído pelo governo.

Os feridos eram, em sua maioria, homens, além de três mulheres e uma criança, de acordo com relatório do serviço de emergência haitiano, que não informou os nomes dos mortos.Outras 15 pessoas sofreram queimaduras de segundo grau, acrescentou o relatório.

Uma testemunha disse que o tanque de gás do caminhão foi perfurado por outro veículo e que as pessoas correram ao local para coletar combustível.

