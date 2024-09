Datena fala sobre choro em sabatina UOL/Folha: ‘Significa ter coração’

O candidato do PSDB José Luiz Datena comentou hoje (15), antes do início do debate da TV Cultura, o choro durante sabatina UOL/Folha e negou que esteja em um "baixo astral".

O que aconteceu

Datena disse que ele ter chorado significa que ele "tem coração". "Emoção não significa baixo astral. Significa que você tem coração, que você é ser humano."

"Você dificilmente vai ver um dos meus concorrentes chorar", acrescentou o candidato tucano. "Eu sou o que sou. Eu choro, sorrio. Se precisar dar porrada, eu dou porrada."

Eu sou sincero. Aquilo não foi nada combinado, foi uma coisa que saiu de dentro de mim .

José Luiz Datena (PSDB), candidato à Prefeitura de São Paulo

Candidato disse que sua queda nas pesquisas mostram que ele "não se fez entender". "Eu fiquei com pena do eleitor que talvez não tenha tido tempo de me conhecer melhor como político. Nem sei se vai ter. Mas a minha intenção era a melhor possível. E toda a minha intenção de ajudar o povo de São Paulo, pelo que as pesquisas apontam, eu não me fiz entender até agora."

Datena se emocionou ao fim de sabatina

Datena disse ter tentado ajudar eleitores a votarem nele, durante a sabatina na última sexta (13). "O que eu reforcei nessas eleições é que eu tentei ajudar as pessoas a votar em mim", disse ele, ao começar a chorar. "Até agora eu não consegui, porra. O que eu posso fazer? E outra coisa é que eu encerro bem, e tendo o maior respeito a vocês, jovens de imprensa. Eu, que sou um velho jornalista, reconheço a ética da maioria de vocês. Muito obrigado", concluiu.

Antes, o tucano admitiu que, se não vencer a campanha deste ano, vai deixar a política. "Se eu não for eleito prefeito de São Paulo, pra mim acabou política. Foi uma boa experiência, espero que seja, espero ser eleito ainda, tenho esperança de ir para o segundo turno."

