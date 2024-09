WEG compra fabricante turca de motores Volt por US$88 mi

(Reuters) - A WEG assinou contratos para aquisição da fabricante turca de motores elétricos industriais e comerciais Volt por 88 milhões de dólares (enterprise value), segundo comunicado ao mercado da companhia brasileira nesta quinta-feira.

Fundada em 1987, a Volt é uma subsidiaria do Grupo Saya, com capacidade de produção de 1 milhão de motores por ano. Em 2023, teve uma receita operacional líquida de 70 milhões de dólares, com uma margem Ebitda de 18,5%.

Segundo a WEG, a empresa possui uma forte presença no mercado turco e exporta para diversos países, principalmente na Europa, Oriente Médio e Ásia Central.

Com o acordo, a WEG assumirá o controle total da Volt, que possui uma fábrica de 27.000 m² de área construída dedicada ao desenvolvimento e fabricação de motores industriais e comerciais, com potências até 450 kW.

A WEG acrescentou que incorporará uma equipe de 690 funcionários.

A aquisição, segundo a WEG, está alinhada à estratégia de crescimento do seu negócio de motores industriais e comerciais "pois permitirá ampliar a presença e oferta de produtos em mercados altamente competitivos e estratégicos, como o Leste Europeu, Oriente Médio, Ásia Central e Norte da África".

A localização da Volt em Esmirna, na Turquia, acrescentou a companhia, facilitará o acesso a esses mercados por possuir uma desenvolvida logística rodoviária e dois grandes portos.

A conclusão da transação está sujeita ao cumprimento de determinadas condições precedentes, dentre as quais as aprovações regulatórias necessárias relativas à transação. O valor acertado será pago após a conclusão do negócio.

(Por Paula Arend Laier)