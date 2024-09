Testamos: fone Philips entrega som nítido e boa bateria por menos de R$ 170

Estava em busca de um fone de ouvido Bluetooth para trabalhar e fazer atividades físicas, mas era importante que ele não fosse caro e tivesse um bom custo-benefício. Também priorizava uma bateria com autonomia suficiente para não precisar me preocupar em ficar carregando o tempo todo. Foi assim que encontrei o fone de ouvido sem fio da Philips TAT1235 e, depois de mais de um mês de uso, posso dizer que aprovei o produto.

A seguir, eu conto o que mais gostei nesse fone de ouvido, para quem pode ser indicado e quais os principais pontos de atenção.

Fone de ouvido da Philips é resistente ao suor e respingos de água Imagem: Juliana Almirante

O que eu gostei

Bateria dura bem. Não costumo usar fones de ouvido de forma contínua por longos períodos -- só em torno de duas horas por dia. Nessa frequência, a bateria já durou até uma semana com uma única recarga.



Segundo o fabricante, esse modelo tem bateria com autonomia para seis horas de uso, considerando apenas os fones. O período é estendido por mais 12 horas com o estojo powerbank, que acompanha o produto.



O carregamento deve ser feito encaixando os fones no estojo e conectando esse case no cabo USB, para então ligar a uma fonte de energia. O case possui uma luz indicadora de carregamento, que pisca quando está realizando a recarga e fica acesa de forma ininterrupta quando a recarga está completa.

Design clean. O design desse fone de ouvido sem fio preto é simples e elegante, sem muitos detalhes. O acabamento é fosco, com exceção de uma faixa brilhante no meio de cada fone.

O produto também tem cantos arredondados, o que considero, além de bonito, também mais suave e confortável ao toque. Nas orelhas, ele fica bem discreto, apenas preenchendo a cavidade do ouvido. Gosto bastante desse formato, porque não chama atenção e, sendo preto e minimalista, se torna um acessório que combina bem com vários estilos de roupas que estiver usando.

O case dos fones também segue uma estética parecida, com acabamento fosco e apenas o nome da marca em relevo brilhante. É um estojo bem compacto, leve e fácil de transportar para onde eu quiser.

Reduz o barulho externo, mas mantém a atenção ao ambiente. Esse fone intra-auricular cobre bem o ouvido, ajudando a reduzir levemente os sons externos. Já cheguei a usar o modelo no avião, com bebê chorando em uma cadeira próxima e o fone ajudou a me concentrar em uma série que assistia e relaxar.



No entanto, diferentemente de outros modelos, não apresenta o recurso de cancelamento de ruído ativo (Active Noise Cancelling, ANC), que garante melhor isolamento acústico. Para mim, isso é legal porque prefiro permanecer atenta ao que acontece ao redor.



Resistente ao suor. Eu uso o produto frequentemente na academia para fazer exercícios e, até o momento, o fone não apresentou falhas. O fabricante diz que o produto conta com classificação IPX5. Isso faz com que sejam resistentes à respingos d'água e ainda consigam suportar mais do que um pouco de suor.



Som nítido. Os fones também apresentam um som bastante nítido. Uso principalmente para ouvir música, além de assistir a séries e filmes. Consigo escutar bem os detalhes dos conteúdos em reprodução.



Controle por toque. O modelo conta com o recurso de controle por toque na parte superior de cada fone (esquerdo e direito), onde está gravado o nome da marca. Conheça algumas das funções:

Um toque no fone esquerdo ou direito : pausar/retomar a reprodução do conteúdo.

: pausar/retomar a reprodução do conteúdo. Um toque de dois segundos no direito: avançar para a próxima música.

avançar para a próxima música. Um toque de dois segundos no esquerdo: voltar para a música anterior.

voltar para a música anterior. Um toque no esquerdo ou direito: atender chamada.

atender chamada. Um toque de um segundo no esquerdo ou direito: desligar chamada.

desligar chamada. Dois toques no esquerdo ou direito: acionar o assistente de voz (Siri ou Google).

Conexão sem fio estável. A conexão sem fio (com o Bluetooth 5.1) demonstrou ser relativamente estável, com poucas interrupções. O emparelhamento também é simples e rápido. Também já testei o alcance sem fio conforme a distância prometida pelo fabricante (10 metros) e o som continuou nítido.

Fone de ouvido da Philips vem com três borrachas de tamanhos diferentes Imagem: Juliana Almirante

Pontos de atenção

Ajuste nas orelhas poderia ser melhor. Na caixa, vem três borrachinhas de tamanhos diferentes para ajustar nas orelhas. Porém, o fone tem um tamanho que considero um pouco grande (altura de cerca de dois centímetros), principalmente se comparado com o tamanho das minhas orelhas, que são pequenas.

O uso é confortável, no entanto, de vez em quando, quando me movimento com maior intensidade, sinto que os fones saem um pouco do lugar e é preciso reajustá-los nos ouvidos. Um exemplo foi ao usar os fones na esteira da academia, durante uma caminhada.



Cabo de recarga curto. O cabo de recarga tem em torno de 25 cm, o que dificulta na hora de carregar os fones. É preciso ter cuidado para não esticar o fio, o que poderia causar desgaste ao longo do tempo.



Sem controle de volume nos fones. Não é possível controlar o volume do som usando o recurso de controle por toque. Só dá para fazer esse ajuste diretamente no dispositivo que você estiver usando.

Incompatível com o aplicativo da Philips para fones de ouvido. Outro ponto de atenção é que o modelo não é compatível com o aplicativo para fones de ouvido da própria marca, disponível para iOS e Android). Baixei o app porque gostaria de usar funções como o equalizador sonoro. No entanto, o modelo não consta na lista dos produtos que podem ser usados no aplicativo.

O que mudou para mim?

Gosto muito de ouvir música no meu dia a dia, seja para trabalhar, praticar musculação ou relaxar. E este fone atende muito bem ao meu uso, que é principalmente em dois dispositivos: celular e notebook.



Os fones também são bastante úteis quando quero assistir a séries e filmes no streaming pelo celular. Ele me deixa bem imersa ao que estou assistindo.

Já que utilizava fones com fio antes de comprar esse modelo da Philips, sentia falta de ter mais liberdade de movimentos e esse modelo ajudou.

Fone da Philips tem acabamento fosco Imagem: Juliana Almirante

Para quem esses fones são indicados?

O fone de ouvido sem fio da Philips é uma opção interessante para quem deseja um produto com recursos básicos e não quer gastar muito. O produto entrega uma boa relação de custo-benefício, no geral. Custando abaixo de R$ 200, ele oferece um conjunto eficiente, considerando pontos como a bateria com duração razoável, som nítido, microfone integrado e resistência ao suor.



Por outro lado, se você busca uma opção mais completa, talvez sinta falta de recursos mais avançados, como o cancelamento de ruído ativo e bateria com duração ainda mais longa. Também pode ser melhor escolher outra opção se você busca fones esportivos. Como já citei, senti que o fone já saiu um pouco do lugar a depender do meu uso.

