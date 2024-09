Quaest: Fortaleza tem empate quádruplo a menos de um mês para eleição

Do UOL, em São Paulo

Levantamento da Quaest para a Prefeitura de Fortaleza, divulgado nesta quarta-feira (11), aponta empate técnico quádruplo na disputa pela Prefeitura de Fortaleza a menos de um mês do primeiro turno das eleições, em 6 de outubro.

O que aconteceu

Capitão Wagner (União Brasil) tem 24% das intenções de voto, André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT) aparecem com 21% cada um e o atual prefeito, José Sarto (PDT), com 18%. A pesquisa é a primeira realizada após o início da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão, e a margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Wagner caiu 7 pontos percentuais em relação à pesquisa anterior, divulgada em 22 de agosto. Já os adversários Fernandes e Leitão subiram 7 pontos cada um. Candidato à reeleição, Sarto perdeu 4 pontos.

Veja os números:

Capitão Wagner (União): 24% (tinha 31%)

24% (tinha 31%) André Fernandes (PL): 21% (tinha 14%)

21% (tinha 14%) Evandro Leitão (PT): 21% (tinha 14%)

21% (tinha 14%) José Sarto (PDT): 18% (tinha 22%)

18% (tinha 22%) Eduardo Girão (Novo): 2% (tinha 3%)

2% (tinha 3%) Técio Nunes (PSOL): 1% (tinha 1%)

1% (tinha 1%) Chico Malta (PCB): 0% (tinha 1%)

0% (tinha 1%) George Lima (Solidariedade): 0% (tinha 0%)

0% (tinha 0%) Zé Batista (PSTU): 0% (tinha 1%)

0% (tinha 1%) Indecisos: 5% (eram 4%)

5% (eram 4%) Nulo/Branco/Não vai votar: 8% (eram 9%)

A Quaest ouviu 900 eleitores na capital cearense entre os dias 8 e 10 de setembro. O nível de confiança é de 95%. Pesquisa foi contratada pela TV Verdes Mares, filiada à Rede Globo em Fortaleza e está registrada na Justiça Eleitoral do Ceará sob o número 05405/2024.

O atual prefeito tem a maior rejeição. Dos entrevistados, 52% disseram que não votariam no cirista José Sarto. Já Capitão Wagner tem 42% de rejeição e Girão, 41%. O petista Evandro Leitão tem 40% e o bolsonarista, André Fernandes, 30%. Os candidatos do PSOL, PCB, PSTU e Solidariedade são mais desconhecidos que rejeitados.

Segundo turno

O candidato Capitão Wagner (União) ganharia de André Fernandes (PL), Evandro Leitão (PT) e José Sarto (PDT) em um eventual segundo turno, com qualquer um dos três candidatos.

Veja os números:

Capitão Wagner 43% x 34% André Fernandes (indecisos 3% e branco/nulo/não vai votar 20%)

43% x 34% (indecisos 3% e branco/nulo/não vai votar 20%) Capitão Wagner 49% x 35% Evandro Leitão (indecisos 3% e branco/nulo/não vai votar 13%)

49% x 35% (indecisos 3% e branco/nulo/não vai votar 13%) Capitão Wagner 48% x 34% José Sarto (indecisos 3% e branco/nulo/não vai votar 15%)

André Fernandes 41% x 38% José Sarto (indecisos 3% e branco/nulo/não vai votar 18%)

41% x 38% (indecisos 3% e branco/nulo/não vai votar 18%) André Fernandes 41% x 39% Evandro Leitão (indecisos 3% e branco/nulo/não vai votar 17%)