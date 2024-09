Índice STOXX 600 fecha estável com foco em reunião do BCE

Por Pranav Kashyap e Shubham Batra

(Reuters) - As ações europeias terminaram estáveis nesta quarta-feira, com os ganhos das ações de tecnologia sendo compensados por perdas nos papéis do setor imobiliário, enquanto os investidores mudavam seu foco para a reunião de política monetária do Banco Central Europeu na quinta-feira.

O índice STOXX 600 subiu 0,01% no dia, para 508,02 pontos.

As ações alemãs tiveram destaque, com o Commerzbank subindo 16% depois que o UniCredit da Itália comprou uma participação de 9% no credor alemão, dos quais 4,5% foram comprados do governo alemão por 702 milhões de euros.

O ganho de 3,8% da ASML Holding fez com que o setor de tecnologia subisse, mas o setor imobiliário caiu 0,8%.

Os recursos básicos forneceram algum suporte com ganho de 0,4%, uma vez que os preços do cobre subiram devido a um dólar mais fraco.

Os investidores agora mudarão seu foco para o BCE, que se reunirá em menos de 24 horas e deverá cortar a taxa de juros em 25 pontos-base.

"Qualquer coisa que não seja um corte de 25 pontos-base nos juros pelo BCE amanhã seria uma grande surpresa para nós e para o mercado", disse Joe McConnell, gerente de portfólio de estratégias de liquidez do J.P. Morgan Asset Management.

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 0,15%, a 8.193,94 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,35%, a 18.330,27 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 perdeu 0,14%, a 7.396,83 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve desvalorização de 0,12%, a 33.174,42 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 0,67%, a 11.278,90 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 1,10%, a 6.780,30 pontos.