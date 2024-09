Brookfield vai sair de setor de shoppings no Brasil, dizem fontes

Por Luciana Magalhaes

SÃO PAULO (Reuters) - A gestora canadense de ativos Brookfield está saindo do setor de shopping centers no Brasil para concentrar suas participações imobiliárias locais em escritórios, prédios de apartamentos e logística, disseram à Reuters três pessoas familiarizadas com o assunto.

No início deste ano, a Brookfield vendeu sua participação de controle no Shopping Rio Sul, no Rio de Janeiro, e agora está buscando compradores para suas fatias majoritárias em dois shoppings de São Paulo, o Pátio Paulista e o Pátio Higienópolis.

A Brookfield pretende arrecadar cerca de 3 bilhões de reais com as vendas, disse uma das fontes. O objetivo é concluir ambas as vendas - juntas ou separadamente - até o início de 2025, disse uma segunda fonte.

A Brookfield contratou os bancos de investimento Bradesco BBI e BTG Pactual para realizar as vendas.

A Brookfield e o Bradesco BBI não quiseram comentar. O BTG Pactual não respondeu a um pedido de comentário.

A empresa tem investido desde a década de 1980 em shopping centers brasileiros, que se recuperaram rapidamente das restrições impostas pela pandemia.

Embora o varejo online tenha prejudicado o setor de shopping centers em alguns países, os shoppings brasileiros continuam a atrair compradores como um destino seguro e familiar em um país com problemas de segurança pública de longa data, disse Tadeu Masano, consultor de varejo e ex-professor da Fundação Getúlio Vargas.

A companhia decidiu vender seus shoppings no Rio de Janeiro e em São Paulo porque considera que ambos os investimentos já estão maduros, de acordo com as duas primeiras fontes.

A Brookfield, com aproximadamente 1 trilhão de dólares em ativos em mais de 30 países, tem suas origens em uma empresa de serviços públicos fundada em 1899 em São Paulo.

A empresa de gestão de ativos ainda está presente em vários setores brasileiros, incluindo energia renovável, infraestrutura, private equity e imobiliário, com cerca de 200 bilhões de reais sob gestão local.

As maiores participações imobiliárias da Brookfield no Brasil são em escritórios corporativos, mas a empresa investiu recentemente em parques logísticos, apoiados pelo comércio eletrônico em expansão, e apartamentos para aluguel, que se expandiram em meio aos altos custos de financiamento para a compra de moradia, de acordo com um prospecto da empresa.