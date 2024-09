Avião da Voepass tem problema técnico durante voo para SP e retorna para MG

Voo da Voepass que fazia a rota Ipatinga (MG) a Congonhas (em São Paulo) precisou fazer um pouso não programado na tarde da terça-feira (10).

O que aconteceu

Aeronave saiu do Aeroporto Regional do Vale do Aço, em Ipatinga, com destino ao Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, mas precisou alterar a rota e retornar ao aeroporto da cidade mineira. Em nota, a Voepass explicou que o avião apresentou problemas técnicos durante o voo 2231, o que tornou necessário o pouso emergencial por medidas de segurança.

Voepass não informou quantos passageiros estavam no voo. A empresa ressaltou que todos os passageiros "foram atendidos dentro das normas previstas pela Agência Nacional de Aviação em resolução aplicáveis aos atrasos e cancelamentos de voos". Ninguém ficou ferido.

Aeronave recebeu reparos provisórios em Ipatinga. Posteriormente, o avião seguiu voo de traslado, sem passageiro, com destino a Congonhas. "O avião já foi reparado e retornou para a frota operacional da empresa", diz a nota.

Empresa ressaltou que enviar aeronaves para manutenção "faz parte da rotina de todas as companhias aéreas do mundo". "Em hipótese nenhuma os aviões da empresa decolam sem estar em conformidade com o que estipulam o fabricante do ATR e dos órgãos reguladores", afirmou.

A Voepass reforça que atua em um setor altamente regulado, com exigências rigorosas que garantem a segurança das operações das companhias aéreas e segue absolutamente todos os protocolos, que atestam a conformidade de seus procedimentos e equipamentos em relação aos padrões mais elevados da aviação internacional.

— Voepass em nota

Companhia suspendeu mais 4 rotas

Na terça-feira (10), a Voepass anunciou a suspensão da operação de quatro destinos até o dia 26 de outubro.

Novas rotas suspensas são: Juazeiro do Norte (CE), Aracati (CE), Campina Grande (PB) e Chapecó (SC).

Desde a tragédia do acidente ocorrido em Vinhedo (SP) que deixou 62 mortos no mês passado, a companhia já suspendeu 13 destinos que integram sua linha de operação.

Empresa justifica suspensões das rotas a necessidade de readequação devido ao fato de estar com uma aeronave a menos na frota. Clientes que adquiriram passagens nas rotas canceladas poderão solicitar reembolso. Voepass deve anunciar nova malha apenas no final de outubro.