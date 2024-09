Volkswagen elimina garantias de emprego e abre caminho para demissões em massa

Por Victoria Waldersee

FRANKFURT (Reuters) - A Volkswagen disse nesta terça-feira que está descartando uma série de acordos trabalhistas, incluindo uma garantia de empregos até 2029 em seis fábricas alemãs, aumentando a perspectiva de demissões em massa a partir do próximo ano.

A maior montadora de automóveis da Europa está cancelando as garantias de emprego de décadas como parte de uma iniciativa de corte de custos que desencadeou um confronto com os trabalhadores, já que a Volkswagen tenta competir com rivais asiáticos mais baratos.

A decisão segue-se a uma ameaça de que a empresa poderia fechar fábricas em solo alemão pela primeira vez em seus 87 anos de história, o que provocou ondas de choque no setor automotivo global e levou o governo alemão a se preocupar com o assunto.

"Devemos permitir que a Volkswagen reduza os custos na Alemanha para um nível competitivo, a fim de investir em novas tecnologias e novos produtos com nossos próprios recursos", disse o diretor trabalhista da empresa, Gunnar Kilian, em comunicado.

Em uma tentativa de neutralizar a incerteza em torno dos acordos trabalhistas, Kilian disse que a Volkswagen está se oferecendo para antecipar as negociações salariais.

Essas negociações deveriam começar em meados ou no final de outubro, com a possibilidade de greves a partir do final de novembro, mas o conselho de trabalhadores solicitou que as negociações comecem este mês.

O chefe da comissão de trabalhadores da empresa prometeu uma resistência feroz contra as demissões em massa e o fechamento de fábricas, culpando a administração pelos males da Volkswagen.

O sindicato IG Metall havia dito anteriormente que poderia considerar uma semana de quatro dias de trabalho como alternativa aos fechamentos de fábricas - replicando uma iniciativa anterior de redução de custos na década de 1990.

Os problemas da Volkswagen ocorrem em um momento de incerteza econômica, com crescimento fraco, preços de energia mais altos e questões sobre os laços comerciais com o lucrativo mercado chinês que estão testando o modelo alemão de relações industriais consensuais.

Se as duas partes não chegarem a um acordo até junho próximo, os acordos trabalhistas em vigor antes de 1994 entrarão em vigor - o que, de acordo com o que a chefe do conselho de trabalhadores, Daniela Cavallo, descreveu aos trabalhadores como uma "consequência maluca" - resultando em um aumento salarial para os funcionários das seis fábricas.

Os componentes salariais adicionais no acordo trabalhista anterior a 1994 incluíam um bônus de Natal, pagamento adicional de férias e bônus mais altos para horas extras, de acordo com um artigo publicado no jornal interno do conselho de trabalhadores.

Entretanto, as demissões em massa por motivos operacionais também seriam possíveis pela primeira vez em décadas.

"Um compromisso negociado é realmente necessário. Caso contrário, a VW poderá avançar com demissões em massa a partir do verão de 2025 (meados de 2025), mas ao mesmo tempo enfrentará imediatamente enormes aumentos de custos para todos os que permanecerem", disse o conselho de trabalhadores em seu artigo.