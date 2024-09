Manifestantes invadem Senado do México e interrompem debate sobre reforma judicial

Centenas de manifestantes invadiram nesta terça-feira (10) a sede do Senado mexicano, forçando a suspensão da sessão que discutia uma reforma polêmica promovida pelo presidente Andrés Manuel López Obrador, que propõe a eleição popular de juízes, anunciou o presidente da câmara.

Após permanecerem por várias horas nos arredores do prédio legislativo em rechaço ao projeto, os manifestantes romperam as barreiras de segurança e entraram na sala onde acontecia a discussão.

"Decreto recesso indefinido, a sessão está encerrada", disse pouco depois Gerardo Fernández Noroña, presidente do Senado, controlado pelo governismo, de esquerda.

Havia pouca presença policial e os críticos da iniciativa conseguiram entrar na sala sem muitos obstáculos. Entre eles estavam funcionários da Justiça em greve e universitários, que gritavam frases como "O Judicionário não vai cair!", enquanto agitavam uma grande bandeira do país.

Ao tomar conhecimento da entrada dos manifestantes no prédio, Fernández Noroña pediu aos senadores que se acalmassem.

O presidente do Senado ordenou a retomada da sessão ainda esta noite, na antiga sede da câmara na Cidade do México. "Haverá reforma do Judiciário", afirmou, na rede social X.

yug-axm/mel/lbc/am/mvv-lb

© Agence France-Presse