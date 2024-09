Minério de ferro amplia perdas em Dalian e segue para maior queda semanal em quase 2 anos

Por Gabrielle Ng

CINGAPURA (Reuters) - Os preços futuros do minério de ferro na bolsa de Dalian caíram pela sexta sessão consecutiva nesta sexta-feira e estavam a caminho de sua maior perda semanal em quase dois anos, conforme dados econômicos fracos da China pesaram sobre as perspectivas de demanda no maior mercado mundial de aço.

O contrato de janeiro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com queda de 1,9%, a 671,5 iuanes (94,72 dólares) a tonelada.

O contrato perdeu 11,24% esta semana, caminhando para sua maior queda semanal desde 28 de outubro de 2022.

O minério de ferro de referência de outubro na Bolsa de Cingapura recuava 0,74%, a 90,35 dólares a tonelada.

O minério de ferro está entre as commodities mais vulneráveis aos riscos de desaceleração da China, já que o mercado imobiliário chinês compõe a maior parte da demanda por aço e pode continuar se deteriorando, disseram analistas do ING em nota.

Os preços de novas casas na China subiram em ritmo mais lento em agosto, já que o setor imobiliário atingido pela crise ainda não se recuperou.

O índice dos gerentes de compras da indústria siderúrgica da China caiu pelo terceiro mês consecutivo em agosto, informou no sábado o CFLP Steel Logistics Professional Committee (CSLPC).

A queda dos preços do minério de ferro ocorre no momento em que a Associação de Ferro e Aço da China desaconselhou as usinas a reiniciarem a produção ou aumentarem muito rapidamente, apesar de estimar um certo grau de recuperação na demanda de aço em setembro e outubro, disseram analistas do ANZ.

"Esperamos que os preços do minério de ferro caiam ainda mais este ano em meio à demanda moderada e à oferta suficiente", disseram os analistas do ING.

(Reportagem de Gabrielle Ng)