Judocas brasileiros avançam em Paris com cinco chances de medalhas nesta sexta nos Jogos Paralímpicos

O judô brasileiro esteve representado com vários atletas, nesta sexta-feira (6) nas competições da modalidade dos Jogos Paralímpicos de Paris, que acontecem na Arena Campo de Marte. O Brasil avança na competição com cinco chances de medalhas.

Maria Paula Carvalho, da RFI em Paris

O mineiro Harley Arruda, da categoria até 73 kg e da classe J1 (cegos) venceu o italiano Dongdong Cammani, por ippon, no golden score. Nas quartas de final, ele derrotou o argentino Eduardo Gauto por ippon, avançando para as semifinais. No confronto contra o romeno Florin-Alexandru Bologa, pela semifinal, Harley Arruda foi eliminado por um wazari. Ele segue na disputa pelo bronze.

A sul-matogrossense Kelly Victorio foi derrotada por ippon pela atleta georgeana Ina Kaldani. Kelly vai disputar o bronze na categoria até 70 kg J2 (baixa visão).

A carioca Brenda Freitas estreou com um ippon na categoria até 70 kg J1. Ela derrotou a turca Hajabipour Uslu nas quartas de finais. Na semifinal, Bruna aplicou outro ippon contra a grega Theodora Paschalidou e avançou à decisão da categoria, que acontece ainda nesta sexta-feira, quando vai enfrentar a chinesa Li Liu.

Na luta pelo ouro

A paulista Alana Maldonado, atual campeã paralímpica e bicampeã mundial, avançou para a final. Ela derrotou a japonesa Kazusa Ogawa, por ippon e vai disputar a medalha de ouro na categoria até 70kg J2. "Japão é a terra do judô e eles são bem fortes e eficientes, isso vale mais", comemorou em entrevista à RFI Brasil. "Agora é concentrar para buscar o campeonato e estar agressiva o combate todo", promete.

A paulista Lucia Teixeira, bronze nos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020, foi derrotada pela judoca Dayana Fedossova, do Cazaquistão, por ippon. Ela disputou a repescagem da categoria até 57 kg J2, no último combate da sessão, derrotando a argentina Laura Gonzalez, por ippon.

Na quinta-feira (5), a potiguar Rosicleide Andrade conquistou a primeira medalha do judô brasileiro nesta edição dos Jogos Paralímpicos de Paris, com um bronze ao vencer a argentina Rocio Ledesma Dure, na categoria até 48 kg da classe J1,