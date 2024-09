Incêndio mata 17 meninos em dormitório de colégio interno no Quênia

NAIRÓBI (Reuters) - Um incêndio atingiu o dormitório de um internato para crianças na região central do Quênia na madrugada de sexta-feira, matando 17 meninos que dormiam no local, segundo a polícia.

A Citizen Television informou que o fogo deixou as vítimas de forma irreconhecível.

O incêndio ocorreu na Hillside Endarasha Academy em Nyeri, um internato primário para jovens estudantes.

"Perdemos 17 alunos no incidente do incêndio e 14 ficaram feridos", disse a porta-voz da polícia Resila Onyango. "Nossa equipe está no local no momento."

O porta-voz do governo Isaac Mwaura afirmou que os meninos cursavam da 4ª a 8ª série, o que indica que tinham entre 9 e 13 anos de idade. Ele disse em um comunicado que o dormitório abrigava 156 alunos.

A causa do incêndio não foi imediatamente esclarecida.

O presidente William Ruto disse que havia instruído as autoridades a investigar o que ele chamou de "incidente horrível" e que os culpados seriam responsabilizados.

As autoridades isolaram a escola, informou a Cruz Vermelha do Quênia no X. As ligações da Reuters para a linha telefônica principal da escola ficaram sem resposta.

O Quênia tem um histórico de incêndios em escolas, muitos dos quais se revelaram incêndios criminosos.

Nove estudantes foram mortos em setembro de 2017 em um incêndio em uma escola na capital Nairóbi, que o governo atribuiu a incêndio criminoso.

Em 2001, 58 estudantes morreram em um incêndio em um dormitório na Kyanguli Secondary School, nos arredores de Nairóbi. Em 2012, oito estudantes foram mortos em uma escola no condado de Homa Bay, no oeste do Quênia.

(Reportagem de George Obulutsa, Humphrey Malalo e Sonia Rao)