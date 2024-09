iPhone, AirPods, relógio: o que esperar dos lançamentos da Apple na segunda

A Apple realizará na próxima segunda (9) um evento no auditório Steve Jobs Theater, em Cupertino (EUA). A expectativa é que a empresa apresente os novos modelos do iPhone 16. Mas ela pode ir além.

Alguns rumores indicam que a companhia também pode lançar novos AirPods (4ª geração) e atualizar a sua linha de relógios inteligentes, com o Apple Watch Series 10, Apple Watch Ultra 3 e Apple Watch SE 3.

Nomeado de "It's Glowtime" (É hora de brilhar, na tradução direta), o evento está marcado para 14h (horário de Brasília) e terá transmissão online ao vivo. Confira a seguir o que esperar dos lançamentos.

iPhone 16

Telas maiores. Os lançamentos podem chegar ao mercado com telas entre 6,2 ou 6,3 polegadas e 6,8 ou 6,9 polegadas (na versão 16 Pro Max). Para efeito de comparação o iPhone 15 tem 6,1 polegadas e o 15 Pro Max tem 6,7 polegadas. O painel dos celulares da Apple não são atualizados assim em tamanho desde 2020.

Câmeras. O iPhone 16 e 16 Plus podem ser anunciados com um posicionamento diferente de câmeras na parte traseira, com um agrupamento vertical das duas lentes. A mudança teria sido motivada para facilitar a captura de vídeos espaciais, mais imersivos.

O iPhone 12 foi o último a ter uma estrutura com uma lente embaixo da outra. Os outros mais recentes passaram a ter sensores na diagonal.

No iPhone 16 Pro e 16 Pro Max são esperadas principalmente melhorias na capacidade do zoom óptico (que usa apenas o sensor do celular para aproximar a cena) de até 5x.

Novo botão. O botão de ação, presente no iPhone 15 Pro e 15 Pro Max, talvez seja visto nos quatro celulares da linha iPhone 16. Ele serve para configurar comandos variados, como ligar a lanterna, ativar o modo silencioso, tirar selfie e iniciar uma gravação.

Alguns rumores também destacam a possibilidade de os lançamentos terem um botão para capturar fotos e vídeos, localizado na mesma lateral do botão de ligar/desligar, segundo o site MacRumors.

Novo processador. Todo ano a Apple atualiza o seu chip. Para 2024, não será diferente nas versões iPhone 16 Pro e 16 Pro Max, que devem rodar o processador A18 Pro. Ambos devem funcionar com mais recursos de inteligência artificial.

Os irmãos 16 e 16 Plus podem chegar com o chip A18, tendo um número menor de núcleos de unidade de processamento gráfico (GPU). Contudo, ainda oferecendo um ótimo desempenho.

Celulares "menos esquentadinhos". Os rumores apontam que os modelos de 2024 terão um novo design térmico, que poderá combater o superaquecimento dos aparelhos. Se isso se confirmar, será ótimo. A linha iPhone 15 chamou a atenção no início por esquentar demais.

Bateria. Especula-se que no conjunto geral os iPhones conseguirão ficar mais tempo longe da tomada. Mas como isso é um gargalo de anos da Apple, só testando os celulares para comprovar (ou não) o desempenho da bateria.

Enquanto os iPhones 16 não chegam por aqui e nem têm o preço oficial de lançamento, confira os valores de modelos mais recentes da Apple:

AirPods

Os rumores sobre novos fones de ouvido não estão tão fortes quanto os sobre o iPhone 16. Contudo, vai que a big tech tenha preparado uma surpresa para segunda-feira?

Alguns sites chegaram a abordar duas possíveis versões dos AirPods (4ª geração) com preços diferentes. Ambos os modelos teriam visuais redesenhados, incluindo um porta USB-C no estojo de recarga ao invés de um Lightning, além de hastes curtas e qualidade de áudio melhorada.

A versão mais cara incluiria o recurso de Cancelamento Ativo de Ruído (ANC), tecnologia responsável por diminuir sons externos e gerar uma experiência mais imersiva de áudio. Caso seja confirmado, o ANC não será exclusivo aos AirPods Pro (2ª geração), segundo o MacRumors.

Três modelos do Apple Watch

Os rumores sobre os relógios inteligentes da Apple se concentram na possibilidade de lançamento de três versões:

Apple Watch Series 10 ou Apple Watch X. De acordo com o Mark Gurman, da Bloomberg, a linha pode chegar mais fina e com telas maiores, porém com um design semelhante ao da geração anterior. O preço cobrado nos Estados Unidos pode ser o mesmo da geração de 2023: a partir de US$ 399. Ming-Chi Kuo, também conhecido por antecipar lançamentos da Apple, chegou a afirmar que o modelo terá dois tamanhos: 45 mm e 49 mm (A Serie 9 tem opções com 41 mm e 45 mm).

Apple Watch Ultra 3 (o mais avançado e caro). Não deve ter uma mudança significativa no design. Mas espera-se que, por ter um novo processador, ele ofereça novas funções de IA no futuro. Caso seja lançado, o dispositivo chegaria em lojas nos EUA no dia 20 de setembro por a partir de US$ 799.

Apple Watch SE 3 (mais simples e mais em conta). A versão é esperada há dois anos e, caso lançada, pode competir com a opção econômica do relógio inteligente da Galaxy Watch FE, da Samsung. O modelo SE da Apple pode chegar com uma estrutura toda de plástico, além de ser lançado com um display maior, com processador atualizado S9 e equipado com o software watchOS 11.

Em relação às novas funcionalidades, a empresa vem desenvolvendo funções para detecção de pressão alta e apneia do sono, além do monitoramento de glicose. Mas ainda não se tem a confirmação de quais modelos de relógio da marca serão compatíveis.

Abaixo você pode conferir modelos e preços dos relógios mais novos que a Apple comercializa atualmente.

Como acompanhar o evento da Apple

Para acompanhar os lançamentos da Apple, é possível acessar:

O site oficial da empresa.

Assistir através do aplicativo Apple TV.

Ao vivo no seu canal oficial do YouTube.

*Com informações do MacRumors, Tom's Guide e Bloomberg.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.