Entorno de Nunes vê 'alívio' com resultado do Datafolha; campanhas comentam

A campanha de Ricardo Nunes (MDB) comemorou a oscilação positiva de três pontos percentuais no Datafolha divulgado nesta quinta-feira (5). O entorno do candidato à reeleição e as equipes dos demais adversários avaliam que Pablo Marçal (PRTB) pode ter atingido o teto nas intenções de voto.

O que aconteceu

Aliados de Nunes ouvidos pela reportagem avaliam que a propaganda eleitoral gratuita na TV e no rádio surtiu efeito. O prefeito tem o maior tempo no horário eleitoral, são mais de seis minutos, e mais inserções ao longo do dia. Há uma percepção ainda de que as peças que veiculam denúncias contra adversários têm tido eficiência.

Nunes disse que o resultado da pesquisa é um "reconhecimento do trabalho" da atual prefeitura. Ele também reforçou a liderança entre os eleitores mais pobres — o prefeito marcou 28% contra 19% de Boulos neste grupo e 17% de Marçal. "É o voto mais fiel", afirmou o candidato à reeleição em agenda ao lado do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Apesar de não crescer na pesquisa estimulada, Boulos comemorou o resultado com apoiadores em agenda na zona leste. "Segue o líder. Tem gente que gosta de muita conversinha de internet, mas o que vale é a vontade do povo, é o olho no olho", afirmou. Ele está na liderança numericamente com 23%, mas continua empatado tecnicamente com Marçal e Nunes, que marcaram 22%.

Interlocutores de Boulos avaliam que Marçal alcançou o limite das intenções de voto. Um dos coordenadores da campanha ouvido pelo UOL acredita que a fórmula usada pelo ex-coach pode ter se esgotado. "Ele tem um pouco essa coisa da novidade, da euforia, mas vai ficando evidente o currículo dele muito ruim, promessas muito vazias. O lado charlatão, picareta, vai ficando mais forte", afirmou o deputado estadual Simão Pedro (PT).

Coordenador de campanha de Marçal, Wilson Pedroso, avaliou positivamente os números do Datafolha. "A pesquisa de hoje mostra que a força da nossa campanha está crescendo, mesmo com o início do horário eleitoral e a intensificação dos ataques."

Campanha do ex-coach afirma que "voto útil não se sustenta". "Paulistanos reconhecem que Pablo Marçal é a única alternativa para garantir um futuro empreendedor e seguro para a cidade."

A campanha de Tabata Amaral (PSB) comemorou o resultado que a coloca pela primeira vez numericamente na frente de José Luiz Datena (PSDB). "Esse quadro mostra que a população continua aprovando o seu desempenho em debates e entrevistas e apoia sua postura de mostrar as melhores propostas para gerir São Paulo", afirmou a equipe da deputada federal.

Datena foi o candidato que mais oscilou negativamente, foram três pontos percentuais para baixo em relação ao último Datafolha, em 22 de agosto. "Vamos continuar fazendo o nosso trabalho para ver se recuperamos os pontos perdidos", disse ele sem dar muitos detalhes. Interlocutores da campanha de Nunes avaliaram que o "derretimento" das intenções de voto do tucano contribuiu para a oscilação positiva do prefeito.

Presença de Tarcísio, discurso à direita e desconstrução de Marçal serão intensificadas na campanha de Nunes. O UOL apurou que a equipe do prefeito continuará apostando na dobradinha "governo-prefeitura", com aumento das agendas conjuntas com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) na rua, e em discursos para ganhar eleitores de direita. Os ataques a Marçal serão reforçados como motes da campanha no rádio.

Segundo turno

Aliados de Boulos acreditam que a candidatura dele está consolidada e com garantia de chegar ao segundo turno. A expectativa é que a disputa seja com Nunes ou Marçal. O candidato espera repetir o cenário de polarização de 2022, entre Lula e Bolsonaro. O psolista, entretanto, não cresceu nas intenções de voto entre os eleitores do presidente.

Campanha de Nunes deve intensificar estratégia de mostrá-lo como "melhor opção" contra Marçal e Boulos no segundo turno. A equipe do prefeito vai se apoiar no fato de que os candidatos do PRTB e do PSOL têm a maior rejeição. O Datafolha mostrou que o prefeito derrotaria Marçal (53% a 31%) e Boulos (49% a 37%) no segundo turno. Tarcísio tem adotado discurso semelhante. Em vídeo gravado para a campanha de Nunes, o governador afirmou que Marçal é "a porta de entrada para Boulos". Para a equipe de Boulos, o melhor cenário seria ir para o segundo turno com o ex-coach. O empresário, por sua vez, tem dito que vai vencer os adversários na primeira etapa de votação.

O que disseram os candidatos

Quem decide a eleição não é robô de internet, é povo da rua, olho no olho, sola no sapato, conversar com as pessoas e por isso, a gente sabe, temos a militância mais aguerrida.

Guilherme Boulos, candidato pelo PSOL

Eu fui o que mais cresci e em todos os cenários do segundo turno sou eu que ganho da esquerda e da extrema direita.

Ricardo Nunes, candidato à reeleição pelo MDB

Tabata está mais conhecida pela população. O fato de sua rejeição cair é mais um sinal de que os eleitores vêem Tabata como a candidata mais bem preparada.

Campanha da Tabata Amaral, candidata pelo PSB

Para mim, a pesquisa de boca de urna é a mais importante.

José Luiz Datena, candidato pelo PSDB

*Participaram desta reportagem Ana Paula Bimbati, Bruno Luiz, Fabíola Perez, Laila Nery e Saulo Pereira Guimarães, do UOL, em São Paulo