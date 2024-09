Putin diz que espera presença de Xi em cúpula do Brics

MOSCOU, 4 SET (ANSA) - O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse nesta quarta-feira (4) que espera a presença do mandatário da China, Xi Jinping, na cúpula dos líderes do Brics entre 22 e 24 de outubro, em Kazan.

O encontro do mês que vem pode ser uma oportunidade de o líder do Kremlin mostrar que não está isolado na comunidade internacional por conta da invasão à Ucrânia.

"Como concordado, esperamos a presença do presidente chinês, Xi Jinping, na cúpula do Brics", declarou Putin durante reunião com o vice-mandatário do país asiático, Han Zheng, à margem de um fórum econômico em Vladivostok.

A Rússia tem buscado o apoio de Pequim desde o início da guerra na Ucrânia, resultando em um crescimento no comércio bilateral entre os dois países, especialmente por conta das sanções ocidentais contra Moscou.

Formado inicialmente por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, o Brics conta hoje também com Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia e Irã. (ANSA).

