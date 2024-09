Petróleo recua mais de US$1/barril com preocupações sobre demanda

Por Erwin Seba

HOUSTON (Reuters) - Os futuros do petróleo caíram mais de 1 dólar por barril nesta quarta-feira em negociações voláteis, com os traders preocupados com a demanda nos próximos meses, já que produtores de petróleo deram sinais mistos sobre aumentos na oferta.

Os futuros do petróleo Brent caíram 1,05 dólar, ou 1,42%, a 72,70 dólares o barril.

Os futuros do petróleo West Texas Intermediate dos Estados Unidos (WTI) fecharam com queda de 1,14 dólar, ou 1,62%, a 69,20 dólares.

Durante a sessão, ambos os índices de referência oscilaram de queda de 1 dólar para alta de 1 dólar após notícias de que a Opep+ estava discutindo o adiamento de um possível aumento na oferta porque a produção da Líbia deveria aumentar.

Em uma visão mais ampla, os futuros do petróleo Brent caíram até 11%, ou cerca de 9 dólares, em pouco mais de uma semana, atingindo uma mínima de 72,63 dólares nesta quarta-feira.

Dados fracos dos Estados Unidos e da China reforçaram as expectativas de uma economia global e demanda por petróleo mais fracas, ajudando a desencadear um declínio mais amplo nos mercados mundiais.

"É definitivamente uma preocupação com uma desaceleração na manufatura", disse Phil Flynn, analista sênior do Price Futures Group. "Esse é o único aspecto negativo que estamos vendo."

Enquanto isso, os traders acreditavam que poderia haver um fim próximo para uma disputa que interrompeu as exportações de petróleo da Líbia, o que traria mais oferta de petróleo de volta.

(Reportagem de Erwin Seba, Reportagem adicional de Paul Carsten, Ahmad Ghaddar em Londres, Yuka Obayashi em Tóquio e Jeslyn Lerh em Cingapura)