Marçal diz que vai concorrer a presidente em 2026 se Lula não for candidato

Do UOL, em São Paulo

O candidato a prefeito de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) afirmou durante sabatina UOL/Folha que sairá candidato a presidente em 2026 se o presidente Lula (PT) não for candidato. "Se Lula morre, porque ninguém dura para sempre, eu viro candidato a presidente".

O que aconteceu

Marçal disse que, se eleito prefeito, vai deixar o cargo para concorrer à Presidência em 2026 apenas se não tiver que disputar com Lula. Já se Lula concorrer, Marçal não o enfrentaria.

O candidato já tinha afirmado que "é difícil qualquer pessoa no Brasil hoje vencer o presidente Lula". A declaração foi dada na segunda-feira (2), no programa Roda Viva, da TV Cultura. Na ocasião, Marçal não havia citado a hipótese da morte do presidente. Mencionou apenas o envelhecimento, citando o exemplo de Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, que desistiu de disputar a reeleição.

O UOL procurou a Presidência da República para comentar as declarações de Marçal. Se houver resposta, o texto será atualizado.

Apesar de dizer que vai concorrer em um cenário sem Lula, Marçal tentou agradar o bolsonarismo afirmando que espera que o ex-presidente, inelegível, consiga disputar em 2026. "Acredito em um plano brilhante: em 2026 o Lula perdendo para o [Jair] Bolsonaro", disse. "Bolsonaro voltar a ter elegibilidade é [uma possibilidade] remota, mas eu acredito. Tinham três processos e ele conseguiu reverter um. Faltam dois".

O candidato também lançou dúvidas sobre uma candidatura de Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, à Presidência em 2026. Falou que "nem Tarcísio vai dar conta" de concorrer, mesmo sem Lula como rival, "porque apoiou o cara errado" — em referência ao apoio do governador à reeleição do prefeito Ricardo Nunes e críticas feitas a Marçal.

Não funcionando nada disso [Bolsonaro candidato em 2026] e não tendo ninguém, já deixo para o povo de São Paulo saber: se Lula morre, porque ninguém dura para sempre, eu viro candidato a presidente. Porque nem Tarcísio vai dar conta, porque ele apoiou o cara errado [Ricardo Nunes prefeito que tenta a reeleição em SP], o Bolsonaro vai estar inelegível e eu quero servir o Brasil. Só nessa hipótese.



Tarcísio é uma criatura feita pela transmissão de voto do Bolsonaro. Ele vai ter um problema muito sério eleitoral em 2026 se continuar nessa de me atacar, porque eu tenho representado essa frente conservadora. (...) Não enterre sua carreira política, senão você não vira presidente nunca mais e não ganha nem para governador do estado de novo.

Pablo Marçal, em sabatina UOL/Folha

Sabatinas UOL/Folha

O UOL e o jornal Folha de S.Paulo promovem sabatinas com todos os candidatos à Prefeitura de São Paulo para discutir temas que preocupam os eleitores da cidade. Pablo Marçal (PRTB) é o primeiro entrevistado. Veja a programação:

Pablo Marçal (PRTB): quarta-feira (4);

Tabata Amaral (PSB): quinta-feira (5), às 10h;

quinta-feira (5), às 10h; Ricardo Nunes (MDB): sexta-feira (6), às 15h.

sexta-feira (6), às 15h. Guilherme Boulos (PSOL): segunda-feira (9), às 10h30;

segunda-feira (9), às 10h30; Altino Prazeres (PSTU): terça-feira (10), às 9h;

terça-feira (10), às 9h; Ricardo Senese (UP): quarta-feira (11), às 9h;

quarta-feira (11), às 9h; João Pimenta (PCO): quinta-feira (12), às 9h;

quinta-feira (12), às 9h; José Luiz Datena (PSDB): sexta-feira (13), às 10h;

sexta-feira (13), às 10h; Bebeto Haddad (DC): segunda-feira (16), às 9h;

segunda-feira (16), às 9h; Marina Helena (Novo): quarta-feira (18), às 9h.

O UOL e a Folha estão recebendo os principais candidatos à prefeitura de 18 cidades do país. Já aconteceram as sabatinas de:

Acontecerão ainda as sabatinas de Campinas, Sorocaba, Ribeirão Preto e São José dos Campos.

*Participam desta cobertura: Ana Paula Bimbati, Anna Satie, Fabíola Perez e Wanderley Preite Sobrinho, do UOL, em São Paulo, e Caio Santana, em colaboração para o UOL.