Novas pesquisas para Prefeitura de SP: veja agenda e quando saem

Do UOL, em São Paulo (SP)

Três novas pesquisas de intenção de voto para a Prefeitura de São Paulo estão previstas para divulgação ainda nesta semana. As datas foram registradas no TSE, mas os institutos podem alterá-las conforme necessário.

Quando saem as próximas pesquisas?

As próximas pesquisas de intenção de voto serão divulgadas até sexta-feira (6/9). São elas:

5/9 - Datafolha e 100 Cidades

6/9 - Paraná Pesquisas

Sobre as pesquisas

O Datafolha trará o recorte de 1.204 entrevistados. A margem de erro máxima prevista é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%.

A 100 Cidades vai entrevistar 1.000 eleitores. O nível de confiança estimado é de 95%, e a margem de erro é de 3,1 pontos percentuais para mais ou para menos.

A Paraná Pesquisas terá 1.500 entrevistados. O nível de confiança estimado é de 95%, e a margem de erro estimada é de aproximadamente 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos.

Quais foram os resultados recentes?

O Instituto Gerp registrou um empate técnico entre os primeiros colocados na sexta (30). Marçal lidera com 24%, seguido por Boulos, com 22%. Candidato à reeleição, Nunes aparece em terceiro, com 19%. Como a margem de erro da pesquisa é de 2,83 pontos percentuais, os três estão empatados tecnicamente.

Na semana passada, a pesquisa Quaest também apontou um empate triplo na liderança. Guilherme Boulos (PSOL) somou 22%, Pablo Marçal (PRTB) e Ricardo Nunes (MDB), 19% cada. A margem de erro da pesquisa é de três pontos para mais ou para menos.

O resultado é similar ao da pesquisa Datafolha divulgada em 22 de agosto. O crescimento de Pablo Marçal também foi indicado nos números.