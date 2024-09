Josias: Marçal se deu conta de que canelada não o elegerá prefeito de SP

Pablo Marçal (PRTB) percebeu que as polêmicas não serão suficientes para fazê-lo ser eleito prefeito de São Paulo e agora precisa apresentar seus planos para governar a cidade, afirmou o colunista Josias de Souza no UOL News desta quarta (4).

Marçal foi o primeiro entrevistado na nova série de sabatinas promovida pelo UOL e pelo jornal Folha de S.Paulo com os candidatos à Prefeitura de São Paulo. O empresário admitiu que suas propostas para a cidade não devem ser cumpridas em quatro anos.

Nessa entrevista, Marçal fez um esforço muito grande para se manter calmo. Parece que ele já se deu conta de que canelada talvez não o eleja prefeito. Ele pegou visibilidade na base da truculência e agora parece ter se dado conta de que terá que mencionar projetos de governo e dar consistência a esses planos.

Do modo como ele se conduziu na entrevista, Marçal não demonstrou que o plano de governo dele é algo exequível. Durante vários pontos da entrevista, ficou algo como um sujeito dizendo aquilo que as pessoas querem ouvir. Mas se não for exequível, e durante a campanha ainda há tempo para mostrar que o plano não tem consistência, não adianta nada. Ficará só na base da promessa. Josias de Souza, colunista do UOL

Josias questionou a viabilidade de alguns dos projetos que Marçal apresentou durante a sabatina.

Ficou evidente que [o plano de governo de Marçal] não é [consistente]. Durante a entrevista, em vários momentos nos quais se discutia a viabilidade dos projetos de Marçal, quando vai à minúcia de valor, tempo e se será possível fazer isso no prazo do mandato, ele disse 'eu tenho sonhos'. Só que um plano de governo não pode se resumir a sonhos.

O candidato precisa vender esperança, e faz bem quem consegue isso. É preciso que os sonhos tenham plausibilidade e caibam no orçamento. Em vários momentos, ficou nítido que o plano de governo de Marçal é um amontoado de textos que ele fez.

Ele fala em triplicar a guarda municipal, anaboliza o número de empregos que criará, diz não haver investidor para um prédio quilométrico e, se for necessário, buscará na Arábia Saudita... É um conjunto de intenções que não orna com um projeto que seja executável. Josias de Souza, colunista do UOL

Tarcísio nega ataque a Marçal: 'Estou mostrando fatos'

Tarcísio de Freitas (Republicanos) negou ter atacado Pablo Marçal (PRTB) ao justificar seu apoio à candidatura de Ricardo Nunes (MDB) à reeleição na prefeitura de São Paulo, como revelou a apresentadora Fabíola Cidral.

Ao pedir voto para Nunes, Tarcísio afirmou que "Marçal é a porta de entrada para Boulos". O candidato do PRTB retrucou e criticou o governador de São Paulo, dizendo que Tarcísio "enterra carreira política" ao citá-lo para defender Nunes.

O governador acaba de me dizer que não está atacando ninguém, e que isso não é um ataque a Marçal. Isso é apenas mostrar os fatos, disse o governador há pouco.

E disse mais: 'Eu me pauto pelo que entendo ser correto e vou seguir nesse caminho'. Fabíola Cidral, apresentadora do UOL News

