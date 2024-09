Arnoldo de Campos é empossado na Diretoria de Operações e Abastecimento da Conab

Brasília, 4 - A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) informou que o novo diretor executivo de Operações e Abastecimento da companhia, Arnoldo de Campos, foi empossado na terça-feira, 3, no cargo. Campos foi eleito pelo Conselho de Administração (Consad) da empresa pública na última semana, como mostrou o Broadcast Agro, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. Ele fica no cargo até 27 de abril de 2025, quando encerra o prazo de gestão unificado da Diretoria Executiva da estatal.A Diretoria de Operações é a responsável pela operação e pelos editais de leilões de compra pública de produtos agrícolas pelo governo federal e pelos programas de aquisição de alimentos da agricultura familiar. Campos foi indicado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), com validação da Casa Civil, para ocupar o cargo após a exoneração do diretor Thiago José dos Santos em meio à crise recente das compras públicas de arroz.Na cerimônia de posse, Campos defendeu um redesenho da política de abastecimento nacional. "Hoje o sistema alimentar está no centro da crise climática, pelas emissões, e não consegue garantir que todas as pessoas comam todo dia. A política de abastecimento tem que trabalhar com o mundo da oferta, o mundo da produção, e, ao mesmo tempo, olhar para o mundo do consumo, do direito humano à alimentação adequada. A política de abastecimento tem que se organizar a partir de onde as pessoas têm necessidade", disse na posse, segundo a nota da Conab.Economista de formação, Campos atuava como consultor de projetos de geração de renda e inclusão produtiva, agricultura familiar e cooperativismo, segurança alimentar e nutricional e produção e consumo sustentável. Ele também atua como consultor da Organização Econômica e Acesso aos Mercados para Agricultura Familiar e da elaboração do Plano Estratégico da Agricultura Familiar de Mato Grosso, consultor de desenvolvimento de mercado do Governo da Bahia para o projeto Bahia Produtiva e consultor de Proteção Social e Inclusão Produtiva Rural da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO). De 2003 a 2016, ele atuou no Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e no Ministério do Desenvolvimento Social, conduzindo projetos ligados à segurança alimentar e de compras públicas da agricultura familiar. Ele atuou na formulação do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e de compras obrigatórias da agricultura familiar pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).