JHC lidera em Maceió e seria reeleito no 1º turno, aponta pesquisa Quaest

Pesquisa Quaest divulgada nesta quinta-feira (29) aponta que o atual prefeito e candidato à reeleição JHC (PL) lidera com mais de 70% dos votos a disputa para prefeito de Maceió (AL).

O que aconteceu

JHC tem 74% das intenções de voto. Em segundo lugar, aparecem Rafael Brito (MDB) e Lobão (Solidariedade) numericamente empatados, com 4%. A margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais.

Veja o resultado da pesquisa:

JHC (PL): 74%

74% Rafael Brito (MDB): 4%

4% Lobão (Solidariedade): 4%

4% Lenilda Luna (UP): 2%

2% Nina Tenório (PCO): 1%

1% Rony Camelinho (Agir): 0%

0% Indecisos: 6%

6% Branco/Nulo/Não pretende votar: 9%

Metodologia

A pesquisa foi encomendada pela TV Gazeta, afiliada da Rede Globo, e ouviu 900 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 26 e 28 de agosto em Maceió. O nível de confiança do levantamento é de 95%. A pesquisa foi registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) com o número AL- 06310/2024.