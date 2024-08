Brasil tem 212,6 milhões de habitantes, diz IBGE

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A população das cidades brasileiras alcançou neste ano cerca de 212,6 milhões de pessoas, segundo uma nova estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgada nesta quinta-feira.

O estudo é um dos parâmetros utilizados pelo Tribunal de Contas da União (TCU) para o cálculo do Fundo de Participação de Estados e Municípios, além de referência para indicadores sociais, econômicos e demográficos.

Segundo o IBGE, o país tem 15 municípios com mais de 1 milhão de habitantes, sendo que 13 são capitais. No Brasil, 42,7 milhões de habitantes estão nestas cidades, o equivalente a 20,1% do total da população do país.

Guarulhos e Campinas, em São Paulo, são as únicas não-capitais que aparecem na lista das 15 cidades mais populosas do país.

A cidade de São Paulo continua sendo a mais populosa, com 11,9 milhões de habitantes, seguida por Rio de Janeiro (6,7 milhões) e Brasília (3 milhões).

Por outro lado, 26 municípios brasileiros têm menos de 1.500 habitantes. O menos populoso é Serra da Saudade (MG), com 854 moradores. Anhanguera (GO) e Borá (SP), com 921 e 928, respectivamente, vem atrás.

Um outro estudo divulgado recentemente pelo IBGE apontou que a população brasileira vai continuar crescendo até atingir o pico em 2041 e, no ano seguinte, começará a declinar. Em 2070, o Brasil terá menos de 200 milhões de habitantes segundos as estimativas do instituto.

(Reportagem de Rodrigo Viga Gaier)