Agrião é o vegetal mais saudável do planeta e frutas não entram no top 10

De maneira geral, todos os vegetais que estamos acostumados a consumir são benéficos para a saúde. Legumes, verduras e frutas são fontes de vitaminas, sais minerais, antioxidantes, fibras e outros componentes importantes para o funcionamento do organismo e a prevenção de doenças.

Um estudo feito nos Estados Unidos criou um ranking com os vegetais mais saudáveis do mundo, considerando a quantidade de 17 nutrientes* importantes (entre eles potássio, zinco, ferro, cálcio, vitaminas A, B, C, D, E e K etc.) que 47 alimentos fornecem por cada porção de 100 calorias.

Os 10 primeiros colocados foram:

Agrião Repolho chinês Acelga Folha de beterraba Espinafre Chicória Alface Salsinha Alface romana Couve

ALIMENTOS SUPERPODEROSOS

A pesquisa classificou como PFV (powerhouse fruits and vegetables), ou seja, frutas e vegetais poderosos, em tradução livre, todos os alimentos que, a cada 100 calorias, fornecem 10% ou mais do valor diário recomendado de 17 nutrientes* analisados. Dos 47 vegetais investigados, somente seis não atenderam ao requisito: framboesa, tangerina, cranberrie, alho, cebola e mirtilo.

Por incrível que pareça, como você viu, nenhuma fruta entrou no top 10. A primeira da lista ocupa apenas a 28ª posição (o limão siciliano).

Para aumentar o consumo desses superalimentos, varie o quanto puder as refeições, planeje o cardápio antes de ir às compras e cozinhe com antecedência: ter uma porção prontinha no congelador ou geladeira ajuda a ter sempre os vegetais no prato!

*Os 17 nutrientes importantes para a saúde pública, de acordo com a Organização das Nações Unidas para Agricultura e a Alimentação, são: potássio, fibra, proteína, cálcio, ferro, tiamina, riboflavina, niacina, folato, zinco e vitaminas A, B6, B12, C, D, E, e K).

