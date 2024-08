Petróleo cai 1% após recuo abaixo do esperado nos estoques dos EUA

Por Nicole Jao

RIO DE JANEIRO (Reuters) - Os preços do petróleo caíram 1% nesta quarta-feira após um recuo menor do que o esperado nos estoques de petróleo dos Estados Unidos e devido à persistência de preocupações com a demanda chinesa, embora as perdas tenham sido limitadas por riscos de fornecimento no Oriente Médio e na Líbia.

Os futuros do petróleo Brent caíram 0,90 dólar, ou 1,13%, a 78,65 dólares o barril. Os futuros do petróleo West Texas Intermediate dos EUA (WTI) caíram 1,01 dólar, ou 1,34%, a 74,52 dólares.

Os preços caíram mais de 2% na terça-feira, tendo subido 7% nos três dias anteriores, para mais de 81 dólares o barril para o Brent e 77 dólares para o WTI.

Os estoques de petróleo dos EUA caíram em 846.000 barris para 425,2 milhões de barris na semana passada, mostraram dados da Administração da Informação de Energia dos EUA, menos do que as expectativas dos analistas em uma pesquisa da Reuters para um consumo de 2,3 milhões de barris. A atividade de refino aumentou durante a semana.

"É um pouco surpreendente ver uma retirada tão pequena de petróleo se as operações de refinaria foram realmente tão fortes, a uma máxima de seis semanas", disse Matt Smith, analista líder de petróleo da Kpler. "A força contínua nas importações e uma queda nas exportações ajudaram a manter a retirada sob controle", ele acrescentou.

As preocupações com a demanda da China também continuaram a pesar sobre os preços, já que dados recentes apontaram para uma economia em dificuldades e uma desaceleração na demanda por petróleo das refinarias.

